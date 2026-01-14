Junta aportará financiación para que Guadalajara tenga estudios univesitarios de Derecho y un máster de Abogacía

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en Villanueva de Alcardete (Toledo), la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

El Gobierno de Castilla-La Mancha aportará "todo el dinero que sea necesario" para que Guadalajara cuente con los estudios de Derecho y un máster para el acceso a la Abogacía, tal y como ha demandado el presidente regional, Emiliano García-Page.

"Le viene como anillo al dedo y estamos dispuestos, lógicamente, a poner el dinero que sea necesario. Es mi compromiso y es mi petición que se inicien esos trámites", ha trasladado el jefe del Ejecutivo regional tras su visita a las obras de construcción del nuevo campus de la Universidad de Alcalá.

Al rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, le ha hecho esta petición expresa en los meses que quedan para que finalice su mandato.

Conscientes de que los trámites para poner en marcha estos estudios "nunca son rapidísimos", ha deseado García-Page que estén listos para el curso 2027-2028, "con el beneplácito de la Universidad de Alcalá".

RECLAMACIÓN AL MINISTERIO

En el ámbito universitario, ha reconocido que las universidades están pasando un "momento muy difícil", situación por la que estas instituciones demandan soluciones al Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades.

Sobre las dificultades mencionadas, "es algo que no vamos a consentir", ha dicho García-Page, por lo que no tardarán mucho en denunciarlas como Administración autonómica.

Le consta que en el seno de los rectores españoles ya se realiza esta queja al Gobierno central. "Me costa que insistís pero nosotros estaremos con vosotros en esa reclamación", ha prometido el presidente castellanomanchego.