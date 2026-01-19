Junta aprueba la ampliación de la EDAR de Tarancón-Tajo, tras resolver el periodo de información pública. - JCCM

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica en su edición de este lunes la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que se resuelve el periodo de información pública de la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tarancón-Tajo, que es la depuradora urbana, y se aprueba su proyecto de construcción.

Así lo indica en nota de prensa el Gobierno de Castilla-La Mancha, que asegura haber reforzado la gestión del ciclo integral del agua en la provincia de Cuenca, con la inversión de 9,7 millones de euros.

El director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, ha indicado que esta actuación persigue "asegurar el cumplimiento normativo de los vertidos y mejorar la calidad ambiental del arroyo de la Vega, receptor final de las aguas tratadas, reforzando la resiliencia del saneamiento de Tarancón ante su crecimiento urbano".

Por ello, según ha concretado, una vez resueltos los periodos de información pública sin que se hayan recibido alegaciones, se aprueba el proyecto de construcción de esta depuradora, que ya está en proceso de licitación y que desde Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha estiman que se inicien las obras en el primer semestre de 2026.

Esta infraestructura forma parte del Plan de Depuración regional impulsado por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, que busca mejorar la gestión sostenible del agua en la región y garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales, cumpliendo con la normativa europea.

9,7 MILLONES DE EUROS PARA DEPURACIÓN EN TARANCÓN

Rubén Sobrino ha recordado que la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tarancón está diseñada pensando en llegar a los 25.500 habitantes equivalentes y un volumen diario de depuración de 3.060 m3.

Se contempla además 24 meses para su construcción y puesta en marcha, de los cuales 21 corresponderían a la obra y 3 meses para su arranque. Estos proyectos se gestionan a través de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.