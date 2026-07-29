La Junta aprueba una inversión de 10 millones de euros para que los ayuntamientos mejoren sus caminos rurales

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará diez millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas para la mejora y el acondicionamiento de caminos rurales, tres millones más de los contemplados inicialmente, con el objetivo de evitar que el coste de estas actuaciones recaiga sobre los ayuntamientos, especialmente sobre los de menor tamaño.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado que la convocatoria permitirá financiar el 100% del gasto elegible de las obras.

Los ayuntamientos podrán recibir ayudas de 8.000, 11.000 o 14.000 euros, en función de la puntuación que obtengan conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

Además, los municipios que cuenten con Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (Eatim) podrán incrementar la subvención en 6.500 euros por cada Eatim en la que se ejecuten actuaciones subvencionables.

La concesión de las ayudas tendrá especialmente en cuenta a los municipios que dispongan de núcleos situados en zonas de extrema despoblación, con el propósito de facilitar el mantenimiento de estas infraestructuras en los territorios con menor capacidad económica y administrativa.

Padilla ha explicado que el Ejecutivo regional pretende que el arreglo de los caminos "no recaiga sobre los ayuntamientos, especialmente sobre los más pequeños", al tiempo que simplifica la tramitación para facilitar el acceso de las entidades locales a los fondos.

La convocatoria permitirá financiar actuaciones de mejora y acondicionamiento de caminos rurales ya existentes, incluidas las reparaciones necesarias para afrontar los daños provocados por fenómenos meteorológicos adversos.

Una vez publicada la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, los ayuntamientos dispondrán de 45 días para presentar sus solicitudes. Las entidades beneficiarias tendrán posteriormente un plazo de doce meses desde la concesión para ejecutar los trabajos.

Las subvenciones se enmarcan en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común 2023-2027 y están cofinanciadas en un 73% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El resto será aportado por la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Estas ayudas serán, además, compatibles con otras líneas de financiación nacionales y autonómicas, siempre dentro de los límites establecidos para las actuaciones subvencionadas.

La portavoz regional ha defendido la importancia de los caminos rurales para el funcionamiento cotidiano de los municipios y, particularmente, para los agricultores y ganaderos que los utilizan para acceder a sus explotaciones y desarrollar una actividad económica esencial para Castilla-La Mancha.

Padilla ha señalado que se trata de una medida "muy demandada" tanto por los ayuntamientos como por el sector agrario. Por este motivo, el Gobierno regional ha decidido elevar de los siete millones previstos inicialmente a los diez millones de euros la dotación definitiva de la convocatoria.