Junta aprueba el proyecto de renovación del abastecimiento de agua de Torrenueva y Castellar de Santiago

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el proyecto de construcción para la renovación del abastecimiento de Torrenueva y Castellar de Santiago. - JCCM

CIUDAD REAL 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la resolución definitiva del proyecto de construcción para la renovación del abastecimiento de los municipios de Torrenueva y Castellar de Santiago después de pasar por el proceso obligatorio de información pública al que no se han presentado alegaciones.

La representante del Gobierno regional en la provincia ha explicado que "esta infraestructura transcurrirá durante más de 17 kilómetros y partirá desde la potabilizadora del sistema de Campo de Montiel para dar solución a casi 5.000 vecinos de estos dos municipios que veían muy comprometido el abastecimiento, especialmente en verano".

Blanca Fernández ha recordado que la obra va a suponer una inversión del Gobierno de Emiliano García-Page de 4 millones de euros que acometerá Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y su inicio está previsto para final de año o comienzo del 2027, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Se trata, por tanto, "de un avance muy importante para garantizar el abastecimiento de agua en calidad y cantidad a dos municipios del Campo de Montiel modernizando completamente la infraestructura, actuando con criterios de eficiencia y sostenibilidad y dando respuesta concreta a una demanda histórica de Castellar de Santiago y Torrenueva".

Además, Fernández ha puntualizado que este tipo de inversiones "aseguran algo tan básico como el agua potable, especialmente en municipios rurales que llevan años dependiendo de infraestructuras con muchas dificultades". En este sentido ha añadido que "apostar por el agua es apostar por el futuro, el desarrollo y la fijación de población en estos municipios".

Por tanto, "es el cumplimiento de un nuevo compromiso del presidente Emiliano García-Page con el Campo de Montiel que demuestra que el Ejecutivo regional "cumple con hechos, dando respuesta a una necesidad histórica de Torrenueva y Castellar de Santiago".

Además, la delegada de la Junta ha resaltado que la actuación se enmarca "en la estrategia de apoyo al desarrollo y a la igualdad territorial del presidente Emiliano García-Page garantizando agua en cantidad y calidad siendo esta una cuestión de igualdad y de justicia con el medio rural".

Por último, Fernández ha destacado la colaboración institucional ya que ha supuesto un trabajo conjunto entre el Gobierno regional y los ayuntamientos afectados.