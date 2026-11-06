La Junta archiva el proyecto de creación de un vertedero de amianto en Albacete

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ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto fin a la tramitación ambiental del proyecto de vertedero de residuos de amianto previsto en el paraje de La Castra, en Albacete, y en las próximas horas archivará también el procedimiento para su autorización ambiental integrada.

La decisión de la Consejería de Desarrollo Sostenible se fundamenta en la normativa autonómica de evaluación ambiental considerando que no procede continuar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto, promovido por la empresa Soluciones Técnicas de Amianto, S.L. ya que el informe señala que la instalación no ha sido declarada inversión estratégica mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, por lo que no resulta aplicable la excepción prevista legalmente para estos casos.

La finalización de este último procedimiento impide por tanto culminar la autorización ambiental integrada, al no poder incorporarse la preceptiva declaración de impacto ambiental necesaria para resolverla. Por este motivo, el organismo autonómico pondrá fin en las próximas fechas a ambos procedimientos administrativos archivándolos, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La instalación proyectada contemplaba la ocupación de las parcelas 7, 8, 84 y 85 del polígono 17, en el paraje de La Castra, en Albacete, y tenía como finalidad instalar infraestructuras destinadas al depósito de residuos de amianto en este enclave.