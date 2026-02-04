Junta articula un grupo de trabajo para llevar a cabo la rehabilitación del Fuerte de San Francisco de Guadalajara

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha comparecido en rueda de prensa, en el Palacio de Fuensalida, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno - A.PEREZ HERRERA/JCCM

GUADALAJARA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha procedido al complimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región para rehabilitar el Fuerte de San Francisco de Guadalajara. Así lo ha trasladado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha asegurado que lo primero será designar al equipo de trabajo que se hará cargo de los trabajos necesarios "teniendo en cuenta la complejidad de las actuaciones urbanísticas que hay que desarrollar".

Padilla ya ha adelantado que la persona responsable para coordinar todo el proceso será la titular de la Viceconsejería de Planificación Estratégica; pero además, se ha configurado un grupo de trabajo para el seguimiento y la coordinación de la ejecución: el viceconsejero de Planificación Estratégica y las personas también que ostentan la responsabilidad de la Secretaría General en la Consejería de Fomento, la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, la Delegación de la Junta en Guadalajara y la Dirección del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades.

La responsable autonómica ha asegurado que es necesario desarrollar un marco organizativo específico para coordinar, impulsar y supervisar de una manera eficaz y ordenada la ejecución de la sentencia. "Lo que pretendemos con este acuerdo de hoy es garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia y en el plazo que han marcado los tribunales", ha insistido.

Sin embargo, ha aprovechado la ocasión para verbalizar otra vez el compromiso del Gobierno regional con la ciudad de Guadalajara, "un compromiso que no es nuevo". Durante años, el Ejecutivo ha puesto encima de la mesa proyectos ambiciosos e importantes como la Ciudad del Cine, dotado con 12 millones de euros y pensado para atraer empleo, empresas y actividad cultural; o un campus de formación profesional y residencia universitaria, "para fomentar que el talento joven de Guadalajara, se quedara en la ciudad, dando nuevas oportunidades formativas, además en sectores de futuro para la ciudad, para la provincia y para la región, en definitiva, y además reforzar el papel educativo de Guadalajara". Proyectos todos ellos rechazados por el equipo de Gobierno municipal.

Por eso, la consejera se ha preguntado "¿qué era lo mejor para la ciudad, una Ciudad del Cine; un campus de formación profesional y una residencia universitaria o ganarle una sentencia a la Junta?". Y se ha respondido, "parece que la señora Guarinos tenía claro lo que quería y prefirió judicializar el futuro de Guadalajara".

Sin embargo, ha reiterado "para el Gobierno regional lo importante siempre ha sido contribuir a un modelo de ciudad que desplegara nuevas oportunidades, que retuviera el talento y, en definitiva, que fuera lo mejor para la ciudad, no solo la de hoy, también mirando al mañana". "Quién pierde no es la Junta, desgraciadamente, quién pierde son los vecinos y vecinas de Guadalajara", ha concluido.