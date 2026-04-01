Junta autoriza un gasto de 3,2 millones para atender a usuarios de la Residencia 'Los Álamos de Santa Gemma' de Albacete

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, a las 11:30 horas, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

ALBACETE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 3,2 millones de euros para atender a 25 personas con discapacidad intelectual grave que viven en la Residencia 'Los Álamos de Santa Gemma', en Albacete, para tres años más.

"Una duración superior a los anteriores contratos que da tranquilidad y continuidad a los usuarios y a sus familias", ha destacado la consejera Portavoz, Esther Padilla, que ha explicado que dicha partida no solo las necesidades básicas, sino también promueve la inclusión social de los residentes, el desarrollo de habilidades adaptadas a sus diversas capacidades; así como promoción de la salud y acompañamiento en servicios complementarios de restauración y de limpieza y lavandería.

CREACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACA

Además, según informa el Ejecutivo regional, la consejera Portavoz ha anunciado la creación del registro de personas con enfermedad celíaca, a fin de conocer mejor la prevalencia de la enfermedad en Castilla-La Mancha y su distribución geográfica.

"Con este registro vamos a poder saber cuántas personas hay, dónde están y cuáles son sus necesidades para planificar mejor los recursos y mejorar también la respuesta sanitaria".

Otro de los objetivos del Ejecutivo con la creación del registro es simplificar la burocracia y hacer más fácil la relación de estas personas con la administración.

APROBACIÓN DEL DECRETO DEL GOBIERNO DEL DATO DE CASTILLA-LA MANCHA

Por último, la consejera Portavoz ha informado del último paso dado en la administración al aprobar el Decreto del Gobierno del Dato, un documento que servirá para ordenar cómo se utilizan los datos dentro de la gestión administrativa para mejorar su funcionamiento.

"Este decreto del Gobierno del Dato se traducirá en la práctica en algo muy sencillo, tomar mejores decisiones, prestar mejores servicios y hacerlo con más rapidez. No se trata de recoger muchos datos para tenerlos archivados sin más, sino de que estén bien organizados y sean útiles".

De manera, ha reconocido, que "no habrá que pedir varias veces la misma información, se agilizarán los procedimientos y podremos anticiparnos mejor a las necesidades de la ciudadanía".

Además, como ha insistido, este decreto garantiza algo fundamental, "que los datos se utilicen con seguridad, con garantías, con respeto a la privacidad y con total transparencia".

Como ha explicado Padilla, se implanta un modelo federado: por un lado, la coordinación central desde la Oficina del Dato, dependiente de la Vicepresidencia Primera, y una red de responsables en cada departamento, que gestionan sus datos de forma coordinada.

Además, se integran en un mismo modelo ámbitos que antes estaban separados, como el gobierno del dato, la protección de datos y la estadística, lo que permitirá ser más eficaces y evitar duplicidades.

Otra de las ventajas que ha señalado la consejera es que se avanza en la reutilización de los datos, evitando que ciudadanía y empresas tengan que aportar reiteradamente la misma información. En definitiva, "hablamos de menos burocracia, mejores decisiones y mejores servicios públicos", ha concluido.