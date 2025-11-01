Junta autoriza la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en Tébar

CUENCA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en el municipio conquense de Tébar.

La Comisión provincial de Planificación Territorial y Urbanismo de Cuenca ha dado luz verde a los trámites urbanísticos para la instalación de esta planta denominada 'Las Lomillas', con una superficie de 7.190 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución material de 13,9 millones de euros, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El proyecto Almacenamiento Hibridado 'Las Lomillas' es una instalación de almacenamiento de energía de 36 megavatios de potencia, que busca integrarse con el parque eólico y la planta fotovoltaica del mismo nombre. Este sistema híbrido de almacenamiento combina tecnología de baterías (BESS) para estabilizar la red y almacenar la energía generada por las fuentes renovables, tanto la eólica como la solar.

En este sentido, la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, ha asegurado que "la potencia instalada de esta planta que es la primera de este tipo en Castilla-La Mancha tendrá una potencia toral de 122 megavatios con la que se atendería a unas 20.000 viviendas y lo que nos permitirá avanzando en el almacenamiento de la energía renovable en la región".