La Junta becará a tres jóvenes artistas de C-LM para que residan en el Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca

La Junta becará a tres jóvenes artistas de la región para que residan en el Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha convocará tres becas para que tres jóvenes de la región puedan ingresar en la tercera promoción de la residencia artística del Centro de Creadores Contemporáneos de Cuenca, ubicada en la Casa de la Demandadera de la capital conquense.

El consejero de Educación, Amador Pastor, ha informado de los detalles de esta convocatoria, que se publicará durante el verano. Será la Junta quien haga una preselección de los tres jóvenes que recibirán la beca para desarrollar su proyecto artístico en esta residencia gestionada por la Fundación Antonio Gala e impulsada por la Diputación de Cuenca.

Pastor ha destacado que el "entendimiento" de la Junta con estas instituciones y la "buena experiencia" que han tenido con otras residencias artísticas, como la vinculada al Festival de Almagro, han animado al Gobierno regional ha sumarse al proyecto con una aportación de 60.000 euros que servirán para sufragar los gastos de dirección, estancia y manutención de los artistas seleccionados.

El presidente de la Fundación Antonio Gala, José María Gala, ha apuntado que desde que abrieron este espacio han acogido artistas nacionales e internacionales, pero también "hemos comprobado que hay mucho talento en Castilla-La Mancha y creo que estas becas pueden crear un apego al territorio".

Con este apoyo, el centro podrá cubrir las doce plazas disponibles en la Casa de la Demandadera. El 1 de septiembre comenzará el plato de solicitudes de la tercera promoción que se extenderá hasta el 15 de noviembre, mientras que la residencia artística se desarrollará del 15 de abril al 15 de diciembre de 2027.

La diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha agradecido a la Consejería de Educación que haya creído en este Centro de Creadores Contemporáneos.