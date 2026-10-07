La Junta celebra el respaldo financiero del proyecto minero 'El Moto' que saldrá a bolsa a finales de mes

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero. - JCCM

CIUDAD REAL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha celebrado el respaldo financiero del proyecto minero 'El Moto' que saldrá a bolsa a finales de mes, según se ha anunciado este miércoles.

Caballero ha valorado "como muy positiva y representativa de la importancia y solvencia del proyecto minero, que creará 400 empleos en Abenójar y que prevé otros 200 en la planta de procesamiento que se instalará en Puertollano", según ha informado la Junta por nota de prensa.

"Este proyecto de wolframio, que va a extraer el mineral en Abenójar y que va a procesar ese mineral en Puertollano, va a salir a bolsa", ha señalado.

En concreto, ha detallado que será en "la bolsa de Londres, a finales del mes de octubre, y ahí vamos a estar el Gobierno de Castilla-La Mancha acompañando a los promotores porque es una buena noticia para esta comarca y para toda la región", según ha confirmado el vicepresidente segundo, que también ha recordado que desde la Junta se trabaja en Bruselas para lograr que la planta de procesamiento sea declarada también como proyecto prioritario por la Unión Europea, como ya lo es la mina.

José Manuel Caballero ha puesto en valor que "no solo es un proyecto sostenible, no solo es un proyecto que tiene consenso social, no solo es un proyecto que va a generar riqueza y empleo en la comarca, en Abenójar, y, por supuesto, aquí en Puertollano, sino que, además, es un proyecto solvente económicamente".

En este sentido, ha incidido en que "el proyecto va a salir a bolsa en Londres, sencillamente porque hay muchos inversores interesados en poner su dinero para el desarrollo de este proyecto, por tanto, es económicamente viable y eso lo celebramos".

Así, José Manuel Caballero ha recordado que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ha "venido trabajando de la mano de la empresa, a los que quiero reconocer el enorme compromiso que han tenido con la tierra y los muchos años que llevan trabajando de una manera callada y buscando siempre el consenso y el acuerdo con la ciudadanía, con las instituciones".

Por eso, ha puesto en valor el trabajo constante y discreto hasta que hoy ya se ha podido hacer público "que a finales de mes será una realidad esta salida a bolsa y, por tanto, será el espaldarazo definitivo a este proyecto".