Junta y CERMI CLM firman un convenio de colaboración en materia de consumo

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TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (CERMI CLM), a través del director general de Salud Pública, Joaquín Torres y de su presidenta, Cristina Gómez, respectivamente, han suscrito un convenio de colaboración en materia de consumo.

Su objeto es el desarrollo de un programa de consumo accesible e inclusivo para personas con discapacidad, en el ámbito de la planificación estratégica de consumo en Castilla-La Mancha, promoviendo el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos como personas consumidoras en situación de vulnerabilidad y garantizando su autonomía, protección y participación en igualdad de condiciones, ha informado la Junta en nota de prensa.

De una parte, la Consejería de Sanidad considera prioritario promover en nuestra región un consumo accesible, inclusivo e igualitario, que aspira a que todas las personas consumidoras puedan ejercer su derecho a consumir productos y a usar servicios y entornos del modo más autónomo posible, accesible y seguro, sin que exista discriminación alguna que imposibilite el disfrute de ese derecho.

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, como entidad representativa del sector de las personas con discapacidad, constituye un aliado estratégico para el desarrollo de programas que promuevan un consumo más accesible e inclusivo, que contribuya a una mayor calidad de vida para las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

Las actuaciones a realizar contempladas en dicho convenio tienen como objetivos específicos proporcionar información clara, accesible y relevante sobre los derechos de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad, con un enfoque específico en las personas con discapacidad.

Asimismo, fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad para tomar decisiones de consumo informadas, ejercer sus derechos y defenderse en situaciones de vulnerabilidad e impulsar la adaptación de productos, servicios y entornos de consumo para garantizar la accesibilidad física, comunicacional y cognitiva.

También desarrollar programas de formación para profesionales y voluntarios que puedan actuar como multiplicadores del conocimiento en consumo inclusivo y sensibilizar al sector empresarial y de servicios sobre la importancia del consumo accesible e inclusivo y promover la adopción de buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad.

Todo ello simplificando y haciendo más accesibles los procesos de reclamación y denuncia para las personas con discapacidad, a la vez que se organizarán jornadas de trabajo y encuentros para el intercambio de experiencias y la construcción de redes de apoyo en torno al consumo inclusivo.

Para alcanzar los objetivos propuestos, en el convenio de colaboración se prevén la promoción del consumo accesible e inclusivo, el impulso de la compra asistida y extensión a otros sectores y servicios, así como el fomento de la información y la protección de los derechos de las personas con discapacidad como personas consumidoras y usuarias en situación de vulnerabilidad y el apoyo de recursos formativos y educativos para el empoderamiento de las personas con discapacidad en el ámbito del consumo.

Para el desarrollo de estas líneas de actuación se llevarán a cabo, entre otras, campañas informativas, jornadas regionales, creación de grupos de trabajo, actividades formativas, la formación de mediadores, la elaboración de materiales de difusión y recursos educativos adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad, la prestación de un servicio de atención de consultas, reclamaciones y denuncias específico para personas con discapacidad y el diseño y desarrollo de una herramienta digital de acceso a los distintos ámbitos del programa o la organización de exposiciones itinerantes.

El convenio tiene una duración plurianual, comprendiendo las anualidades de 2026, 2027 y 2028, a las que se les ha asignado una cantidad total de 97.087,71 euros.

En definitiva, la Consejería de Sanidad y CERMI CLM aúnan sus esfuerzos en contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región, mediante la ejecución de las acciones y actividades que desarrollan las distintas líneas de actuación previstas en el convenio.