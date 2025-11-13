Junta concede a la Iglesia 500.000 euros para rehabilitar cinco de sus bienes que son patrimonio cultural de C-LM

TOLEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha concedido a la Iglesia Católica de Castilla-La Mancha una subvención de 500.000 euros para financiar actuaciones de conservación y rehabilitación de cinco de sus bienes, que son patrimonio cultural de la región.

Así consta en el decreto que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que recoge Europa Press, en el que se indica que se va a destinar 100.000 euros a cada una de las actuaciones.

Entre ellas está la reimpermeabilización cubierta y rehabilitación Interior de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, en Poyatos (Cuenca), que tiene un coste de 103.256,32 euros; la intervención en la cubierta de la nave central y capilla posterior de la Iglesia Parroquial de Almonacid de Zorita (Guadalajara), cuyo coste asciende a 121.661,54 euros, y la consolidación y rehabilitación del muro exterior oeste del antiguo convento de Nuestra Señora de la Asunción y San José, en Escalona (Toledo), presupuestada en 114.171,72 euros.

De igual modo, se va a ayudar a acometer la intervención para la restauración del ábside y de las pinturas de la Sacristía de la Catedral de San Juan Bautista, en Albacete, que cuesta 105.290,21 euros, y la intervención en la iglesia parroquial de San Sebastián Mártir, en Montiel (Ciudad Real), cuya intervención asciende a 433.655,40 euros.

Recuerda el Ejecutivo regional que en 1986 firmó un acuerdo con la Iglesia Católica de Castilla-La Mancha, y en cumplimiento de lo establecido en al artículo XV del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979, reconoce la importancia del patrimonio histórico-artístico de propiedad de la Iglesia Católica que forma parte del patrimonio histórico-cultural de Castilla-La Mancha y, por el que se establece un sistema de colaboración entre ambas instituciones para "el estudio, defensa y conservación de los bienes que forman parte del patrimonio cultural en posesión de la Iglesia Católica" en la región.

Las subvenciones reguladas en este decreto, que no tienen naturaleza de Ayudas de Estado, están incluidas en el Plan estratégico de subvenciones 2024-2026 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.