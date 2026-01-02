Junta convoca subvenciones para acciones de formación profesional en el ámbito laboral dirigidas a personas desempleadas

Archivo - CONSEJERÍA EMPLEO ECONOMÍA - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral ha aprobado la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional en el ámbito laboral, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas (modalidad II), con compromiso de contratación, para la anualidad 2026. El plazo de presentación de solicitudes comenzará este sábado y finalizará el 30 de noviembre de 2026.

Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes, que recoge Europa Press, podrán ser beneficiarias de dichas subvenciones las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de acreditación e inscripción en el Registro de entidades, en su caso, conforme a la normativa vigente de Formación Profesional en el ámbito laboral.

Las empresas que faciliten la realización de prácticas profesionales no laborales podrán ser beneficiarias de las compensaciones económicas en los términos previstos en los artículos 37 y 38 de la Orden 178/2020, de 19 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

Las subvenciones que se convocan al amparo de la presente resolución procedentes de fondos finalistas del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio de Trabajo y Economía Social), destinándose un importe total máximo de 3.000.000 euros.

La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de alumnos/as y por el importe del módulo correspondiente.

Las solicitudes de subvención se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y se presentarán de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario incluido como anexo I en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www. jccm.es Código Siaci de búsqueda SL8A).

El plazo para la presentación de solicitudes para la concesión directa de las becas y ayudas para las personas trabajadoras desempleadas que realicen la formación o las prácticas profesionales no laborales, será de un mes desde su incorporación a la acción formativa.