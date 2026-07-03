Junta declara oficialmente 'Municipio Turístico' a once localidades de Castilla-La Mancha

Archivo - Dos personas observan un puesto de productos de lavanda en Brihuega, una de los localidades declarada 'Municipio Turístico'. - Rafael Martín - Europa Press - Archivo

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía ha declarado oficialmente 'Municipio Turístico' a 11 localidades de la región.

A través de sendar publicaciones en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este viernes, recogidas por Europa Press, los municipios de Corduente, Molina de Aragón, Brihuega, Jadraque, Hita y Abarcón, en la provincia de Guadalajara; Alcázar de San Juan, Villanueva de los Infantes y Almagro, en la de Ciudad Real; Alarcón, en Cuenca, y Alcaráz, en la provincia de Albacete, son reconocidos con esta categoría.

Para dicha declaración se deben de tener en cuenta las actuaciones en relación con los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la población turística asistida, y los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo.

Con esta declaración, anunciada el pasado mes de junio por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, la red de 'Municipios Turísticos' de Castilla-La Mancha alcanza las 27 localidades.