La Junta dedicará 7 millones a rehabilitar caminos dañados por el temporal y afea a Valverde sus ataques

CIUDAD REAL 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha anunciado que el Gobierno regional va a destinar siete millones de euros para la reparación de caminos afectados por el temporal de las últimas semanas, al considerar que se trata de uno de los principales daños registrados en los municipios.

A preguntas de los periodistas desde Valdepeñas y en respuesta a las declaraciones del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, en una entrevista publicada por Europa Press, Caballero ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha asumido su responsabilidad tras los daños causados y ha rechazado lo que ha calificado como una "permanente exigencia" hacia el Gobierno regional por parte de la institución provincial.

En este sentido, ha considerado que los dos millones anunciados por la Diputación de Ciudad Real son "lógicos" en unas circunstancias como estas y ha apuntado que la financiación de las diputaciones procede en gran medida de las transferencias del Estado.

Asimismo, ha insistido en que lo que corresponde en una situación de crisis climatológica es colaborar y cooperar entre administraciones.

Caballero ha señalado que cada administración tiene claras sus competencias y ha subrayado que la Junta centra sus recursos en la sanidad, la educación y el bienestar social, indicando que, en situaciones como la pandemia, el Gobierno regional no pidió a otras administraciones que asumieran el incremento de costes, sino que los afrontó desde su responsabilidad, en colaboración con el Gobierno de España.

El vicepresidente segundo ha afirmado que hasta ahora no había existido en Castilla-La Mancha "una percepción de exigencia constante de una diputación hacia el Ejecutivo autonómico" y ha defendido que, pese a que en la provincia de Ciudad Real existe una buena relación institucional, "siempre al final hay una puntillita al gobierno regional, un pellizquito", en referencia a las palabras de su presidente.

Asimismo, ha reivindicado que el Gobierno regional ha sido la administración que con mayor dedicación ha actuado ante el tren de borrascas, destacando el papel de la delegada de la Junta en la provincia, que ha estado "prácticamente las 24 horas del día dedicada" a la atención de los municipios afectados.

En cuanto a los daños, ha señalado que, por suerte, han sido menores de lo que inicialmente se temía. Ha detallado que los principales desperfectos se han producido en caminos de titularidad municipal y en explotaciones agrarias y ganaderas.

Caballero ha recordado que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa ayudas para que los ayuntamientos puedan optar a subvenciones que cubran el 50% de los daños ocasionados, así como para particulares que acrediten perjuicios.

Además, ha explicado que el Ejecutivo autonómico está evaluando los daños en explotaciones agrícolas y ganaderas y que, si son de entidad, pedirá al Ministerio de Agricultura la incorporación de Castilla-La Mancha a la convocatoria especial abierta para Andalucía y Extremadura.

Según los datos preliminares, en materia de olivar se prevé un 5% menos de cosecha respecto a lo estimado para la campaña, mientras que la pérdida de cabezas de ganado en la provincia ronda la decena, aunque ha insistido en que estos datos deben concretarse.

El vicepresidente segundo ha destacado, por último, que la Junta ha triplicado el presupuesto destinado a seguros agrarios, pasando de cuatro a 12 millones de euros, con el objetivo de mejorar la cobertura ante siniestros, y ha apelado a centrar los esfuerzos en atender a los vecinos de municipios como El Robledo, Fernán Caballero o Luciana, que han sufrido con intensidad las lluvias, al margen de intereses políticos.