Junta defiende el Plan Infocam y operativo en La Mierla ante las críticas de PP y Vox por "falta de medios"

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido este jueves que, gracias al operativo y medios desplegados por el Gobierno regional para luchar contra las llamas en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, no se quemó ninguna vivienda pese a la magnitud del "mayor incendio de la historia de Castilla-La Mancha", y que a ningún profesional "le ha faltado de nada".

Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso del pleno de las Cortes regionales para responder a las críticas de PP y Vox, que han exigido explicaciones sobre medios, prevención y el plan de recuperación.

En el debate, PP y Vox, han cuestionado la gestión del Gobierno regional en materia de prevención, mientras que el Ejecutivo autonómico, a través del Grupo Parlamentario Socialista y de la consejera de Desarrollo Sostenible, han defendido el Plan Infocam y la respuesta dada al incendio, así como el plan de recuperación y el fondo de contingencia puestos en marcha para la zona afectada.

VOX: "UN MONTE SUCIO"

El portavoz de Vox, Iván Sánchez, ha abierto el turno de intervenciones con un reconocimiento a los bomberos forestales, agentes medioambientales, la Guardia Civil, Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los agricultores y vecinos que colaboraron durante el incendio.

Según ha denunciado, el fuego de La Mierla, iniciado el 16 de julio, calcinó alrededor de 32.000 hectáreas, obligó a evacuar más de 30 pueblos, confinó a otros 14 y forzó el desalojo de más de 1.200 personas, sin que el propio Ejecutivo regional lo diera por controlado hasta el 3 de agosto. El diputado ha recordado que, según ha podido comprobar, a 1 de septiembre, seguía sin figurar como extinguido en el sistema oficial.

El dirigente de Vox ha acusado a la Junta de mantener "el monte sucio y descuidado", con acumulación de maleza y falta de tratamientos selvícolas, y ha asegurado que él mismo había alertado públicamente un año antes del riesgo que representaba la zona de La Mierla.

Asimismo, ha reprochado al PSOE y al Gobierno de Emiliano García-Page haber intentado, en su opinión, encubrir el fracaso de su gestión desviando la atención hacia un presunto responsable, en referencia a las informaciones que en los primeros días vincularon al alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox, con el origen del fuego.

Sánchez ha defendido que dicho regidor no se encontraba manejando la maquinaria agrícola en el lugar donde se originó el incendio y ha reclamado el respeto a la presunción de inocencia, subrayando que, mes y medio después, la investigación judicial seguía abierta sin que se hubieran concretado responsabilidades.

EL PP DENUNCIA FALTA DE MEDIOS Y PLANIFICACIÓN

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Ignacio Redondo ha centrado su intervención en la falta de medios y de planificación que, a su juicio, ha lastrado la respuesta al incendio. Redondo ha recordado que el mismo 16 de julio los bomberos forestales se manifestaban denunciando "falta de personal, unidades incompletas y campañas de contratación demasiado cortas".

El diputado popular ha comparado los datos del dispositivo de la provincia de Guadalajara en 2025 y 2026 --en torno a 500 profesionales, seis medios aéreos y 26 torres de vigilancia en ambos ejercicios-- para sostener que el refuerzo anunciado por la Junta tras el incendio del Pico del Lobo, en 2025, no se tradujo en un aumento real de la capacidad operativa.

Asimismo, ha alertado de que, según documentación de la empresa pública Geacam, en marzo de este año seguían figurando vacantes en unidades de bomberos, conductores y jefes de unidad en Guadalajara, meses antes del inicio de la campaña de incendios.

Redondo ha reclamado una evaluación técnica independiente, la cronología completa de la movilización de medios y el detalle de la plantilla real disponible el 16 de julio, y ha exigido explicaciones sobre denuncias de jornadas de hasta 15 o 16 horas entre trabajo y desplazamientos.

EL PSOE ACUSA A PP Y VOX DE "ENREDAR"

Por su parte, el diputado socialista Francisco José Barato ha respondido a ambos grupos defendiendo la actuación del Gobierno regional, al que ha atribuido como prioridad "proteger vidas y preservar los pueblos" durante el incendio, que obligó a desalojar una treintena de localidades y a confinar otras sin que se registraran víctimas mortales.

Barato ha destacado la coordinación con la Diputación de Guadalajara, el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones, y ha lamentado que representantes del PP y de Vox hayan mantenido, en su opinión, una actitud de crítica "poco constructiva" durante y después del incendio.

El diputado del PSOE ha puesto en valor que el Plan Infocam cuenta en 2026 con una dotación de 126 millones de euros, diez millones más que el año anterior, cerca de 3.000 profesionales, 250 medios operativos --28 de ellos aéreos-- y 114 puntos de vigilancia, además de 48 millones de euros previstos para actuaciones de prevención como tratamientos selvícolas, podas, rozas, cortafuegos y quemas prescritas.

Barato ha reprochado a la Diputación de Ciudad Real, gobernada por el PP, no haber enviado efectivos de apoyo al incendio de La Mierla, y ha recordado que el plan de recuperación para Guadalajara se anunció el 19 de julio, antes de que el PP registrara su propia propuesta, el 27 de agosto.

LA CONSEJERA DEFIENDE EL PLAN INFOCAM

La consejera de Desarrollo Sostenible ha intervenido en representación del Consejo de Gobierno para defender la gestión del dispositivo INFOCAM, del que ha destacado su despliegue permanente los 365 días del año, una de las pocas comunidades autónomas, junto a Cataluña y Andalucía, que mantiene esta cobertura continua.

La consejera ha explicado que el incendio de La Mierla se desarrolló bajo condiciones climatológicas extremas, con temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y humedad relativa por debajo del 30%, y ha recordado que en España se han quemado este año 264.656 hectáreas, de las que 39.083 corresponden a Castilla-La Mancha hasta finales de agosto.

En el operativo desplegado en La Mierla participaron 2.733 personas, según ha detallado la consejera, que ha asegurado que no faltaron medios, equipos de protección individual, avituallamiento ni descansos, y que no consta ninguna denuncia del personal de Infocam al respecto.

Ha subrayado que, de los 34 municipios evacuados y los 10 confinados, no se quemó ninguna vivienda, lo que atribuye a la decisión de priorizar la protección de personas y núcleos urbanos, incluso asumiendo el "sacrificio de hectáreas de un parque natural".

La consejera ha explicado también que el fuego, pese a llevar 50 días desde su inicio, no se ha declarado oficialmente extinguido por prudencia, ante la persistencia de puntos con temperaturas superiores a los 1.000 grados y tocones ardiendo.

Sobre la dotación de medios e inversión, la consejera ha señalado que en lo que va de año se han registrado 1.100 incendios en la región, de los que el 84% quedaron en fase de conato gracias a la actuación del Infocam, y ha defendido que en los últimos cinco años se han ejecutado actuaciones preventivas en 10.566 hectáreas solo en el perímetro de La Mierla, si bien el fuego estuvo varios días fuera de capacidad de extinción por la virulencia de las llamas.

La consejera ha rechazado además que los medios aéreos actuaran con retraso, atribuyendo los primeros vuelos de la mañana a las inversiones térmicas nocturnas, que generaban densas columnas de humo.

Tras el debate, los grupos han reflejado su postura en tres propuestas parlamentarias, de las cuales solo ha quedado aprobada la de los socialistas, gracias a su mayoría absoluta.