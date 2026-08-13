Junta desactiva el Meteocam en la provincia de Albacete sin registrar incidencias por lluvia y tormentas

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ALBACETE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha desactivado, en Fase de Alerta -Situación Operativa 0-, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Albacete, sin que se hayan registrado incidencias.

La dirección del Meteocam decidía activar este plan tras la recepción de avisos de nivel naranja por lluvias por peligro importante, con precipitación: 30 milímetris acumulada en una hora, que ha elaborado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las comarcas de Alcaraz y Segura, y Hellín y Almansa.

Además de estos avisos de nivel naranja, Aemet también ha emitía para la provincia de Albacete avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas, para las comarcas de La Mancha albaceteña, Alcaraz y Segura, y Hellín y Almansa, tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, que podría ser grande, y rachas muy fuertes de viento.

Todos estos avisos tienen como inicio las 14.00 horas y como fin las 20.59 horas.