Junta destaca la "consolidación de la gestión financiera" en C-LM tras la calificación favorable de Fitch Ratings

TOLEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia internacional Fitch Ratings ha mejorado también la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Este reconocimiento refleja "la solidez de las cuentas públicas de la región y consolida la confianza en la gestión financiera desarrollada en los últimos años", resalta la Junta.

La decisión de la agencia Fitch Ratings, y que así ha reflejado en su informe publicado este viernes, ha supuesto "el respaldo internacional a la estabilidad económica de Castilla-La Mancha, destacando la reducción del riesgo financiero y el control del endeudamiento", informa el Gobierno regional en nota de prensa.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha valorado esta calificación que constituye un aval al esfuerzo realizado en materia económica y al escenario de estabilidad política que vive Castilla-La Mancha, lo que supone "un reconocimiento al rigor con el que el Gobierno regional trabaja para administrar los recursos de los ciudadanos y ciudadanas".

Esta misma semana la agencia estadounidense Moody's también daba a conocer que elevaba la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a 'grado de inversión', una mejora que refleja las buenas condiciones fiscales de la región en 2024 y una menor carga de deuda.

El Gobierno regional señala que se trata de dos publicaciones que van en consonancia con los últimos datos difundidos por el Banco de España, correspondientes al segundo trimestres de 2025.

"Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su PIB desde que gobierna Emiliano García-Page", remarca la Junta, por detrás de Navarra e Islas Baleares, pasando de 35,4 por ciento de junio de 2015 a 28,5 por ciento en junio de 2025, lo que se traduce en una reducción total de 6,9 puntos porcentuales, superando en más de 4 puntos a la media nacional.