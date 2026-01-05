Junta destaca que C-LM es la CCCA donde más ha bajado el desempleo en 2025 y lo achaca al crecimiento económico

La directora general de Empleo, Elena García - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado este lunes que la comunidad autónoma es la región donde más ha bajado el desempleo en 2025, un hecho que achaca al crecimiento económico, la instalación de empresas y las políticas activas de empleo puestas en marcha.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la directora general de Empleo, Elena García, quien ha valorado los datos del paro en la región que ha cerrado 2025 con 116.808 personas desempleadas, casi 11.000 menos que en diciembre de 2024.

"Con estos datos podemos decir que estamos a la cabeza de esa reducción del paro a nivel nacional en lo que respecta al último año", ha apuntado, para señalar que es la mayor bajada interanual de paro desde septiembre del 2023.

De otro lado, en términos mensuales, donde la región contabiliza 984 personas paradas menos, la directora general de Empleo ha manifestado que la evolución "responde al comportamiento habitual en cuanto a la estacionalidad del mes de diciembre".

Así, ha apuntado que se trata del dato de paro más bajo en 18 años en un mes de diciembre en Castilla-La Mancha, "ya que desde 2007 no teníamos un dato de paro tan bajo en diciembre en nuestra región", ha añadido.

Con respecto al 2015, ha señalado que el paro registrado en Castilla-La Mancha ha descendido en un 45,73%, lo que supone 98.417 personas desempleadas menos en Castilla-La Mancha; mientras que hay, desde ese año, 170.673 personas afiliadas más en la Comunidad Autónoma.

En definitiva, ha afirmado que se trata de "un dato positivo" que tiene su traslación tanto en los sectores productivos como a todas las provincias de Castilla-La Mancha, "ya que en todas ellas hay menos desempleo del que había hace un año".

Preguntada por la razón por la que se han producido estos datos en la Comunidad Autónoma, la directora general de Empleo ha dicho que se debe al crecimiento económico, la instalación y la atracción de empresas y a las políticas activas de empleo puestas en marcha desde el Gobierno regional.

"Yo creo que los datos económicos hablan por sí solos y muestra de ello es también la forma en que repercuten en la creación de empleo y en el descenso del desempleo en Castilla-La Mancha", ha concluido.