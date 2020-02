Junta destaca que ha subvencionado un total de 345 eventos deportivos desde 2016 para promocionar deporte y turismo

Publicado 23/02/2020 16:57:49 CET

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Juventud y Deportes, Noelia Pérez, ha señalado este domingo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha subvencionado un total de 345 eventos deportivos desde el año 2016 para promocionar el deporte y el turismo en la Comunidad Autónoma.

Pérez, que ha asistido a la segunda jornada del Campeonato de España de Motocross que se desarrolla en el circuito 'Cerro Negro' de Talavera de la Reina, ha señalado que estas subvenciones han ido destinadas a todo tipo de eventos, tanto a competiciones de carácter regional como de ámbito estatal, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La directora general, acompañada por la alcaldesa de Talavera, Agustina García, también ha querido valorar que Castilla-La Mancha, en los últimos años, está siendo sede de destacados eventos deportivos tanto de carácter internacional como nacional. En este sentido ha recordado la celebración del Campeonato del Mundo de Esquí Náutico en Seseña (Toledo); el campeonato del Mundo de Pesca sub 15, sub 20 y sub 25 de agua dulce, en el pantano de El Vicario en Ciudad Real; la Premier League serie A de Karate en Toledo o varios campeonatos de golf que tuvieron lugar en Guadalajara o Ciudad Real.

A nivel nacional, además de los campeonatos de motocross en Talavera de la Reina, se han desarrollado otros como el campeonato de España de Bádminton en Edad Escolar y Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades donde se han desarrollado un número importante de etapas de la Vuelta Ciclista a España.

TALAVERA, CAPITAL DEL MOTOCROSS

Por lo que se refiere al Campeonato de Motocross, Pérez ha querido destacar la labor desarrollada tanto por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina como por el Motoclub Talavera. "Han convertido a la Ciudad de la Cerámica en todo un referente de esta especialidad deportiva y prueba de ello es que este club ha organizado ya 44 campeonatos de España y alrededor de 20 pruebas mundiales", ha defendido.

Cabe destacar que Talavera de la Reina este año "se ha convertido en la auténtica capital del motocross" al albergar tres campeonatos de motocross, dos de ellos nacionales y uno regional. En los mismos van a participar más de 400 pilotos de todo el país.

En el campeonato de España que ha tenido lugar durante este fin de semana han sido cinco las categorías que se han disputado: Élite MX1, Élite MX2, MX125, MX85 y Kawasaki TGC, congregando a alrededor de 220 pilotos.

El próximo día 1 de marzo el circuito del 'Cerro Negro' albergará una prueba puntuable para el campeonato de Castilla-La Mancha y los días 31 de octubre y 1 de noviembre tendrá lugar el Campeonato de España por Autonomías.

La directora general de Juventud y Deportes ha indicado que estos campeonatos van a generar riqueza en Talavera de la Reina, ya que no solo atraerán a un buen número de pilotos y sus familiares sino a un buen número de aficionados a este deporte.