Junta dice haber ofrecido alternativas a la Mancomunidad del Torcón, que prefiere seguir gestionando su abastecimiento

Archivo - El embalse del Torcón I. - H. FRAILE - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESs) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ofrecido alternativas a la Mancomunidad Del Torcón, en la provincia de Toledo, pero esta ha preferido seguir gestionando de forma directa su sistema de abastecimiento.

Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que este martes ha sido preguntada por las restricciones de agua potable que afectan a los municipios de Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Las Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, Noez, Pulgar, San Pablo de los Montes, San Martín de Montalbán y Totanés por el estado del embalse que les abastece.

A preguntas de los medios, Gómez ha explicado que este abastecimiento no depende de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, y que --"en más de una ocasión"-- han ofrecido a la mancomunidad que se integren al sistema de Picadas, que llega hasta el municipio de Toledo y podría dar servicio también a estos municipios.

"Pero en estos momentos la mancomunidad está pendiente, fundamentalmente, de que haya nuevas lluvias, que faciliten el que no haya tanta turbidez. Cualquier necesidad o cualquier ayuda que nos quieran solicitar estamos a su disposición", ha insistido la consejera.