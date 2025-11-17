Junta y Diputación Guadalajara renuevan su acuerdo para garantizar instalaciones y atención sanitarias en zonas rurales

GUADALAJARA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación de Guadalajara avanzan en la apuesta por la mejora de las infraestructuras del Sistema Público de Salud en la provincia de Guadalajara. El presidente del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García-Page, y el presidente de la Institución provincial, José Luis Vega, han suscrito el protocolo para abordar la segunda fase del convenio de colaboración para la realización de obras de mantenimiento y mejora de consultorios locales en esta provincia.

Durante el acto, celebrado en la localidad campiñera de Tórtola de Henares, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha valorado que esta colaboración institucional persigue la equidad de la población en el acceso a servicios públicos de calidad y garantiza que la prestación sanitaria se lleve a cabo en instalaciones adecuadas en todos los municipios, independientemente de su población, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El convenio que se aborda para los dos próximos años da continuidad a la primera fase del mismo, que se ejecutó entre los años 2022 y 2024 y que permitió realizar trabajos de mejora y renovación en 36 consultorios, con el fin de garantizar que la atención sanitaria se preste en unas instalaciones dignas y con calidad.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha incidido en que con esta colaboración se persigue garantizar una prestación sanitaria en condiciones de calidad en cualquier punto de la región, destacando que en las localidades más pequeñas del ámbito rural, donde los ayuntamientos tienen la competencia del mantenimiento de los consultorios, estas entidades no disponen de recursos suficientes para llevar a cabo dichas tareas.

Así, ha destacado que el Gobierno autonómico potencia la Atención Primaria en el medio rural, poniendo como ejemplo que todos los Puntos de Atención Continuada de la Comunidad, es decir, las urgencias rurales, cuentan con personal de Medicina y Enfermería, "cosa que otras Comunidades no pueden decir".

La segunda fase del convenio está dotada con 700.000 euros, que se destinarán a trabajos de mejora en los centros de Atención Primaria de los municipios de Ablanque, Aguilar de Anguita, Algar de Mesa, Anchuela del Campo, Anguita, Armuña de Tajuña, Atienza, Auñón, Canredondo, Castilforte, Cendejas de En medio, Cendejas de la Torre, Cendejas del Padrastro, Chiloeches, Congostrina, Fuentelviejo, Fuentenovilla, Gualda, Hita, Humanes, Mazuecos, Mirabueno, Miralrío, Oter, Robledo de Corpes, Romancos, Taravilla, Tierzo, Tordelrábano, Torrecuadrada, Torrecuadradilla, Tórtola de Henares, Tortuera, Valdeconcha, Valdesotos, Viana de Jadraque, Villarejo de Medina y La Yunta.

CONTINUIDAD AL PRIMER CONVENIO

En la primera fase del convenio se actuó en los centros sanitarios de Alcoroches, Alustante, Ciruelos del Pinar, Clares, Cobeta, Codes, Condemios de Abajo, Cortes de Tajuña, Establés, Iniéstola, Luzón, Moratilla de los Meleros, Olmeda de Cobeta, Orea, Padilla del Ducado, Renera, Ruguilla, Santa María del Espino, Villar de Cobeta, Zorita de los Canes, Aldeanueva de Guadalajara, Atanzón, Pozo de Almoguera, Pálmaces de Jadraque, Prádena de Atienza, Aldeanueva de Atienza, Alcocer, San Andrés del Congosto, Pastrana, Atienza, Mondéjar, El Pobo de Dueñas, Hiendelaencina, Tamajón, Cogolludo y Brihuega.

Esta primera fase, que tuvo una vigencia de dos años, contó con una inversión de 609.034,54 euros, de los que la Diputación aportaba el 66,7 por ciento y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) el 33,3 por ciento restante.

En algunos casos, las actuaciones consisten en pequeños arreglos o en trabajos de mejora de la accesibilidad. También se llevan a cabo trabajos en cuanto a la climatización, fachadas o pintura o a la hora de habilitar o redistribuir espacios para dar cabida a todos los servicios.