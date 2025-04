La Junta entrega los premios a los 9 ganadores del concurso 'No me Líes' para luchar contra la desinformación en la red

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha hecho entrega en un acto celebrado en la Escuela de Administración Regional (EAR) de Toledo de los premios de la tercera edición del concurso 'No me Líes', destinado a concienciar contra los riesgos del mundo digital, la desinformación, bulos y 'fake news'. En esta tercera edición el lema que se ha seguido es 'No Piques', con el que se ha pretendido continuar con la concienciación sobre un uso ético y responsable de las tecnologías desde edades tempranas.

El concurso ha recibido un total de 45 trabajos entre las tres categorías habilitadas para los participantes, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El jurado ha estado compuesto por miembros de la Junta, de las Consejerías de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y de Educación, Cultura y Deportes, de CMMedia y de la Universidad de Castilla-La Mancha. En el fallo de los ganadores se han valorado criterios del tratamiento contextualizado y riguroso del tema, la calidad narrativa, la originalidad y la novedad.

En relación a los premios, se han otorgado en tres categorías: centros educativos, grupos y a título individual; entre las que las se han distinguido tres vídeos ganadores en cada una de ellas.

En el caso de los centros educativos los galardonados han sido el IESO Publio López Mondéjar de Casasimarro (Cuenca), el IES Miguel de Cervantes Saavedra de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y el CEIP Cardenal Tavera de Cobisa (Toledo).

Además, han recibido un diploma los siguientes centros educativos por su participación: CEIP 'Alarcos de Valverde' (Ciudad Real), Colegio 'Karol Wojtyla' de Seseña (Toledo) e IES 'Arcipreste de Canales' de Recas (Toledo).

En cuanto a grupos, los tres ganadores que han recogido su mención han sido los equipos encabezados por: Andrea Fernández, Irene Fernández, Claudia Lucero y Cristina Andrés de Talavera de la Reina (Toledo); Alejandro Sala, Carolina Sala y Elena Saiz de Albacete; y Nuria Cea, Ariana Castillo y Ainhoa Bueno de Villanueva de la Jara (Cuenca).

Respecto a categoría individual, los tres seleccionados han sido: Alberto Delgado Manso de Guadalajara; Navely Armijos Carrión de Ciudad Real; e Igor Cifuentes García de Barrax (Albacete).

Los vídeos de los trabajos de los ganadores ya han sido publicados en la web del concurso: Ganadores concurso "No Piques" | Agenda Audiovisual y en las redes sociales, Tik Tok e Instagram (@clm_nomelies).

HERRAMIENTAS PARA CONCIENCIAR

El director gerente de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Ángel Morejudo, ha valorado que esta acción se enmarca en otro proyecto más global como es la estrategia de cultura digital segura, que se apoya en pilares como son crear una cultura digital y dotar de una serie de normas, especialmente a los niños y adolescentes; trabajar en la responsabilidad y autorresponsabilidad digital para hacer un uso ético de las tecnologías; la seguridad digital, ser capaces de dotar de herramientas a los escolares para usar la información de forma segura y también sus propios dispositivos; y hacer valer una cosa tan importante como es la privacidad de los datos; una acción en colaboración entre esta Consejería y la de Educación, Cultura y Deportes.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto 'CiberReg', concretamente en el lote 4 (sensibilización en ciberseguridad y alfabetización mediática) dentro de los fondos RETECH, y está financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Así, a través de esta actuación, se están emprendiendo acciones como más de 140 charlas por toda la región para escolares, profesores y familias, o la creación de un laboratorio físico que se ubica en el Centro Regional de Innovación Digital (CRID), en Talavera de la Reina.

A través de esta última herramienta se están fomentando otras charlas y talleres en áreas como la capacitación y concienciación en ciberseguridad; tal y como ha detallado Juan Ángel Morejudo.

El director gerente también se ha referido a los sesgos que se producen en las publicaciones de las redes sociales y ha apelado a "fomentar el pensamiento crítico y dar las herramientas para luchar contra la desinformación" en el entorno de los jóvenes, para que sean capaces de pensar, informarse y contrastar la información que se encuentran y que, a veces, esconde trampas o es una distorsión de la realidad.

En el acto, Morejudo ha estado acompañado por la directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera; el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz; la delegada de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, María Castaño; la directora general de Comunicación, Sara Burgos; la directora general de Innovación Educativa y Centros, María Dolores Pérez Pintado; el director de contenidos digitales de CMMedia, Isaías Blázquez; el decano y profesor titular de la Facultad de Comunicación de la UCLM, José María Herranz; y el director del CRFP (Consejería Educación), Juan Carlos Palomino.