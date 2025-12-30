Junta entrega remolques de carga a 18 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil

El Gobierno regional entrega remolques de carga 18 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil. - JCCM

TOLEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, distribuye entre 18 entidades locales de la Comunidad autónoma remolques de carga destinadas a sus respectivas agrupaciones de Protección Civil.

Estas 18 agrupaciones, forman parte de las 172 que han resultado beneficiarias de las subvenciones que ha concedido este año el Ejecutivo regional para dotar a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil de uniformidad básica y medios materiales para el desarrollo de sus funciones por un importe cercano a los 450.000 euros,

Unas ayudas que, por tercer año consecutivo, están enmarcadas en un proyecto considerado como una Operación de Importancia Estratégica dentro del Programa Feder 2021-2027 de Castilla-La Mancha y está cofinanciado por la Unión Europea en un 85 por ciento del total elegible, según ha trasladado la Junta en una nota de prensa.

El director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, ha asistido a la recepción de estos materiales, que contribuirán a reforzar la capacidad operativa de las agrupaciones beneficiarias.

Las 18 agrupaciones que han recibido remolques de carga en esta convocatoria de 2025 son: Carcelén, El Bonillo y Molinicos, en la provincia de Albacete; Cózar y Moral de Calatrava, en la de Ciudad Real; Villalpardo, en Cuenca; Azuqueca de Henares, Galápagos y Marchamalo, en Guadalajara; y Burguillos, Cabañas de Yepes, Esquivias, Los Navalucillos, Los Yébenes, Miguel Esteban, Oropesa, Palomeque y Yuncos, en la de Toledo.

UN TOTAL DE 172 ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS EN LA CONVOCATORIA DE 2025

La entrega de estos remolques de carga se suma al reparto de material que se va a realizar por parte del Gobierno regional a las 172 entidades locales que han resultado beneficiarias de la convocatoria de subvenciones de 2025. Estas convocatorias anuales han permitido destinar, desde 2016, más de 3,6 millones de euros a nuevo equipamiento para las 252 agrupaciones de Castilla-La Mancha que cuentan con más de 4.254 voluntarios y voluntarias.

El objetivo de estas subvenciones es que las agrupaciones de Protección Civil de las cinco provincias de la región dispongan del equipamiento mínimo homogéneo necesario para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios, especialmente, cuando la coordinación de las mismas es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por tanto, con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico pretende, en colaboración con los ayuntamientos, impulsar y promover la labor altruista de las agrupaciones de Protección Civil, que resulta fundamental a la hora de afrontar y resolver situaciones de emergencia y urgencia, así como seguir reforzando la capacidad operativa de las mismas.

En el marco de estas ayudas también se repartirán 523 lotes de uniformidad básica para 36 agrupaciones, 39 dotaciones de material de emergencia, 29 remolques con depósito de agua, 17 equipos electrógenos con complementos, 11 extendedoras de sal, ocho tiendas de campaña de primeros auxilios y 14 bombas para inundaciones y complementos.