Junta, a la espera de que la Mancomunidad del Pusa acepte que Aguas C-LM gestione su sistema de abastecimiento

Archivo - Llenando un vaso con agua del grifo. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL - Archivo

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha propuesto a la Mancomunidad de Aguas del Pusa que firme un convenio con Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para que su sistema de abastecimiento pase a ser gestionado por esta entidad de derecho público, a fin de que "todas las infraestructuras que sean necesarias, las pueda acometer el Gobierno regional".

Así lo ha explicado la consejera después de que la Dirección General del Agua de Castilla-La Mancha vaya a iniciar una serie de actuaciones con nuevos sondeos para garantizar el abastecimiento de agua potable ante la emergencia que sufren municipios del Pusa, que carecen de pozos de sondeo alternativos tras agotar sus reservas en la captación del embalse gestionado por la Mancomunidad de Aguas del Pusa

"En una previa valoración estamos hablando de más de 14 millones de euros de inversión, Y entendemos que esa inversión estos ayuntamientos no la pueden soportar. Esa es la propuesta que les hemos hecho y estamos a la espera de que la Mancomunidad decida si quiere ceder este sistema y se incorporaría a los 11 sistemas que ya gestiona Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha o quieren seguir gestionándolo ellos de forma independiente. Pero de una forma o de otra, nosotros seguiremos apoyándoles y ayudándoles para que no falte el agua a ningún vecino y vecina de estos municipios", ha asegurado.

Dicho esto, ha precisado que habría que diseñar bien las infraestructuras que resultan necesarias, priorizar aquellas que sean más de emergencia y ejecutarlas de forma inmediata.

"Habría algunas infraestructuras que se podrían declarar de emergencia y realizarlas igual que los sondeos que ya están aprobados por el Consejo de Gobierno", ha concluído.