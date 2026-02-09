Junta favorecerá que personas con discapacidad que trabajan en la Administración regional lo hagan en el puesto adecuado

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, presidela Comisión de Seguimiento del Proyecto para impulsar Unidades de Inclusión de personas con discapacidad en la Administración regional. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha comprometido a favorecer que las personas con discapacidad que trabajan en la Administración regional, tras superar un proceso selectivo, desarrollen su actividad en un puesto que esté adecuado a la especificidad de su diversidad funcional.

"También tenemos que trabajar en el entorno en el que la persona con discapacidad va a desarrollar sus funciones para que lo haga con autonomía y tenga su desarrollo profesional".

Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que este lunes ha presidido la Comisión de Seguimiento del Proyecto para el impulso de las Unidades de Inclusión de personas con discapacidad en la Administración regional.

Acompañado de la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (Cermi C-LM) Cristina Gómez, y del presidente del Grupo Cecap, Andrés Martínez, ha recordado que su departamento lleva trabajando desde 2015 en favorecer el acceso laboral a la Administración regional a este colectivo.

Para ello, ha rememorado, modificó la Ley de Empleo Público, a fin de que los procesos de selección para estas personas se realizaran de forma independiente al resto de procesos. También se han adaptado los exámenes y se han traducido tanto estos como los temarios a lectura fácil.

"Fruto de ese proceso, ahora mismo ya contamos con 100 funcionarios y funcionarias que, con discapacidad intelectual, están trabajando en la Administración regional. En septiembre se realizaron los exámenes para 46 plazas y estamos ultimando el proceso de selección", ha indicado el consejero, que ha añadido que para la última oferta de empleo público, la del 2025, se han reservado en todos los sectores de la Administración 61 plazas para este colectivo.

Tras admitir que el resultado, desde el punto de vista del proceso de selección, es muy satisfactorio, ha quedado de manifiesto la necesidad de "dar una vuelta de tuerca" para ver si esas personas están verdaderamente en el puesto de trabajo que requieren, teniendo en cuenta la especificidad que presenta.

"Consideramos que ahí había un nicho de mejora y, por ese motivo, nos inventamos lo que serían las unidades de inclusión que tienen que estar en manos de gente que entienda de la situación de las personas con discapacidad intelectual. Firmamos con Cecap un convenio para desarrollar una experiencia piloto para que nos digan a en qué podemos mejorar una vez que el funcionario o la funcionaria con discapacidad intelectual se ha incorporado a la Administración", ha explicado.

EL CERMI PIDE FOMENTAR LA CULTURA DE LA INCLUSIÓN

Por su parte, la presidenta del Cermi en Castilla-La Mancha, tras valorar todo el trabajo realizado por el Ejecutivo regional, ha precisado que era "muy importante" que las personas con discapacidad intelectual tuvieran un proceso selectivo 'ad hoc', "que les cuesta superar".

"Pero una vez que han superado la prueba de acceso y son funcionarios, es necesario favorecer la adaptación al puesto y fomentar la cultura de la inclusión, para que el resto de trabajadores puedan entender a estas personas y las acojan como a uno más. Algunas veces no es sencillo y es necesario que tengan un respeto mutuo y, sobre todo, un trabajo colaborativo como con cualquier otro compañero".

Por último, el responsable de Cecap ha felicitado al Gobierno castellanomanchengo por haber tenido a bien avanzar en algo "tan maravilloso" como una estrategia de inclusión laboral en lo que es el acceso al empleo público de personas con discapacidad intelectual, tendiendo en cuenta que es la primera región en el territorio nacional que ha implantado esta estrategia.

Martínez ha indicado que Cecap ha trabajado como herramienta técnica a la hora de diseñar e implementar esas unidades de inclusión.