Junta y Fundación SIFU entregan las Becas SuperArte para el apoyo alarte en el colectivo de personas con discapacidad

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; han presentado y entregado las Becas SuperArte. - A.PEREZ HERRERA/JCCM

TOLEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación SIFU han hecho entrega este viernes de las Becas Artísticas 'SuperArte', un proyecto destinado al impulso y la promoción de las artes en el colectivo de personas con discapacidad.

La consejera de Bienestar Social, Barbara García; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y el vicepresidente de la Fundación, Hilario Alabarracín, han asistido a la entrega de dichas becas, en un acto que ha tenido lugar en los servicios centrales de la Consejería de Educación, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En su intervención, el consejero ha explicado que estas becas son una muestra más del compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la inclusión educativa y con el fomento y el impulso a la cultura, a través de un programa que aúna compromiso, arte y respeto por las capacidades diferentes, "y que intensifica la apuesta por la inclusión social y el fomento de nuevas oportunidades laborales".

De su lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha asegurado que en Castilla-La Mancha se trabaja por una inclusión "real y, por tanto, también entendíamos que la promoción del arte y de la cultura en nuestra Comunidad Autónoma tenía que formar parte de ese compromiso y de esas herramientas que queremos brindar a las personas con discapacidad. A través de estas becas puedan tener todas las posibilidades de mostrar su talento y abrir muchas ventanas al mismo en la región".

Cabe señalar que el Gobierno regional ha destinado 50.000 euros al Programa 'SuperArte' 2026. Dicho programa promueve el talento artístico de las personas con discapacidad, facilitando su formación en música y danza, mejorando su inclusión social y favoreciendo nuevas oportunidades profesionales.

Cinco de las becas del programa han recaído en alumnos de Castilla-La Mancha: tres becas individuales, una para una agrupación musical y una destinada a una entidad para formación en EyeHarp.

Entre los beneficiarios destacan Adrián Sánchez Isla, niño de nueve años con TEA de Villarta de San Juan, reconocido por su extraordinario talento como pianista; la Banda Musical de Yeles, premiada por su modelo de inclusión de personas con discapacidad dentro de la agrupación; y la Fundación Gema Canales, que recibirá formación en EyeHarp para ampliar las oportunidades de expresión artística de personas con necesidades complejas de comunicación. También han sido becados los trompetistas Antonio Belmonte y Carla San Félix.

A todos ellos, la consejera de Bienestar Social les ha trasladado su enhorabuena, asegurando que "cada uno de vosotros nos recuerda que el talento está presente en toda la sociedad. Nuestra responsabilidad como administraciones públicas es seguir generando oportunidades para que ese talento pueda desarrollarse, compartirse y contribuir a construir una Castilla-La Mancha más inclusiva, donde todas las personas puedan participar plenamente y aportar lo mejor de sí mismas".

'SuperArte' celebra su séptima edición tras iniciar su recorrido en 2019. En las seis anteriores ha concedido más de 100 becas y este año ha seleccionado a 26 beneficiarios en toda España -20 personas y seis entidades-, entre más de 80 candidaturas.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha terminado su intervención recordando que el programa culminará el próximo 20 de octubre en Toledo con la Gala 'SuperArte'. Dicha gala es considerada el mayor evento artístico inclusivo de Europa. Reunirá a artistas con discapacidad junto a músicos y creadores de Castilla-La Mancha.