La Junta de Gobierno conquense aprueba el proyecto técnico para los parques infantiles de Mohorte y Nohales

CUENCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado el proyecto técnico de las obras para los parques públicos infantiles de Mohorte y Nohales, incluidos en el Plan de Obras y Servicios (POS) bienal 2025-2026 de la Diputación Provincial en colaboración con el Consistorio conquense con un presupuesto de ejecución por contrata de 72.000 euros.

Este órgano ha adjudicado, en otro orden de cosas, tres plazas de Policía Local por el sistema de concurso por movilidad, cuya toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el cese en el puesto anterior.

Asimismo, según informa el Consistorio, se han constituido sendas bolsas de trabajo en la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas 'Ismael Martínez Marín' en las especialidades de Piano y Pedagogía.