La Junta de Gobierno Local de Toledo inicia los trámites para el desarrollo del proyecto del entorno del Circo Romano

El portavoz municipal, Juan José Alcalde. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha informado este jueves sobre los asuntos adoptados en la reunión de la Junta de Gobierno Local, en la que se han autorizado, entre otros asuntos el inicio del expediente para la contratación de los trabajos consistentes en la puesta en valor del entorno del Circo Romano, con un presupuesto base de licitación de 25.000 euros.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras comprendidas en la segunda fase del proyecto técnico de recuperación y musealización del yacimiento arqueológico de Vega Baja a la empresa Fasos Hidráulica SL por un importe de 381.731,99 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

En otro orden de asuntos, en el área de Presidencia, Transparencia y Buen Gobierno se adjudica el contrato para la explotación de la actividad económica del autobús turístico en el municipio de Toledo a la empresa J. Moreno e Hijos SL por un importe de 345.514 euros y una duración de dos años, y también se adjudica el contrato para el suministro de materiales de iluminación para el Casco Histórico de Toledo a la empresa Araiz Suministros Eléctricos SA por un importe de 267.385,80 euros.

En el área de gobierno de Servicios Sociales, Educación y Familia se autoriza el desarrollo de 23 talleres en materia de igualdad dentro del programa 'Educación para la convivencia en igualdad y prevención de la violencia de género' por un importe de 4.646 euros.

También, en el área de gobierno de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, se amplía el plazo del contrato de las obras comprendidas en el proyecto técnico de actuaciones para la regeneración del parque del Granadal en el entorno del convento de San Pablo de Toledo por un periodo de tres meses; al igual que el plazo del contrato para la ejecución de las obras de recuperación y reducción del riesgo de inundación de la ribera del Tajo en la zona este de la ciudad por otros tres meses más.

Además, se amplía la ejecución subsidiaria de la obra de rehabilitación estructural de la cubierta del Palacio de Congresos de Toledo, una decisión, ha señalado el portavoz, motivada porque al inicio de las obras se detectó que había una zona situada fuera del proyecto original que tampoco estaba correctamente ejecutada, lo que provocaba filtraciones de agua.

"Por este motivo, la obra se ha ampliado, así como el expediente de ejecución subsidiaria, para que se determine también quién debe asumir el coste de esta parte adicional, aunque este problema no se identificó al inicio, ha sido necesario intervenir ahora para garantizar su correcta reparación y evitar nuevas filtraciones que afecten a las escaleras y ascensores", ha señalado.

OTROS ASUNTOS ADOPTADOS

Por otro lado, en el área de gobierno de Seguridad, Transportes e Interior se autoriza el inicio del expediente para la adquisición de tres vehículos patrulla para la policía local con un presupuesto base de licitación de 140.344 euros y se aprueba el convenio de colaboración con el centro integrado de formación profesional para la realización de prácticas con el Centro Integrado de Formación Profesional durante 4 años.

Además, la Junta de Gobierno Local ha autorizado el uso del Fondo de Contingencia para ejecutar presupuestariamente las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social número 1 de Toledo. Se trata de seis sentencias correspondientes al año 2019 por un importe de 199.258,31 euros, "otro asunto pendiente heredado de la anterior legislatura", ha indicado Juan José Alcalde.

"El PSOE no abonó lo que correspondía al Plan de Empleo y los trabajadores acudieron al Juzgado de lo Social y ahora les han dado la razón", ha concretado el portavoz, que ha añadido que, ahora el Ayuntamiento "debe afrontar el pago de esos 199.258,31 euros con cargo al Fondo de Contingencia, a ver cómo ahora cómo explica esta situación el PSOE, al que se le llena la boca con que son el partido de los trabajadores y resulta que no les pagaban".

En cuanto a asuntos de urgencia, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la adjudicación del contrato de alquiler de sillas y tableros para eventos organizados por la concejalía de Cultura y Festejos por un importe de 97.574,40 euros a la empresa Ángel-Abraham Hernández Sánchez por un periodo de 24 meses y se aprueba la adquisición de mobiliario, electrodomésticos, menaje y lencería de hogar para equipar cuatro viviendas municipales existentes en la ciudad de Toledo por un importe de 21.242 euros; así como las ayudas para gastos básicos de la vida diaria destinados a participantes en proyectos y talleres del Plan Concertado 2025 por un importe de 29.718 euros.