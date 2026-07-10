Junta iniciará en septiembre las pruebas de la nueva estación depuradora de Tobarra tras una inversión de 5,5 millones

Visita a la EDAR de Tobarra. - JCCM

ALBACETE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado que el próximo mes de septiembre dará comienzo la fase de pruebas de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Tobarra (Albacete).

Una actuación que ha supuesto una inversión de 5,5 millones de euros, cofinanciada en un 85% por el Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027, y que va a permitir resolver "de forma definitiva un problema medioambiental de depuración que el municipio y su entorno lleva arrastrando desde hace años".

Así lo ha puesto de manifiesto esta mañana la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la visita a las obras de construcción de esta nueva infraestructura hidráulica, acompañada por el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; la delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero; la alcaldesa de Tobarra, Estefanía Escribano; el director gerente de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM), Rubén Sobrino; y representantes de la empresa adjudicataria Vías y Construcciones, S.A., según ha informado la Junta por nota de prensa.

Gómez ha destacado que esta actuación "representa un paso decisivo para avanzar hacia una gestión más sostenible del ciclo integral del agua en Tobarra, que suponga mejorar la calidad de vida de los vecinos, pensando además en su futuro desarrollo", al tiempo que ha subrayado que la nueva infraestructura ha sido diseñada para atender una capacidad de tratamiento equivalente a 12.000 habitantes y un caudal medio de 2.640 metros cúbicos diarios, "garantizando el cumplimiento de la normativa europea en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas".

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La titular de Desarrollo Sostenible ha explicado que la colaboración institucional actual ha sido determinante para desbloquear un proyecto que, tras iniciarse en 2023, tuvo que afrontar diversas incidencias técnicas que obligaron a modificar parte de su diseño y a adaptar el contrato.

"Hoy estamos mucho más cerca de poner en servicio una infraestructura imprescindible para Tobarra y la pedanía de la Cordovilla, que mejorará la calidad de las aguas, protegerá el medio ambiente y ofrecerá un servicio moderno y adaptado a las necesidades futuras del municipio", ha señalado la consejera, a lo que ha añadido que la ejecución de la EDAR se encuentra ya al 99% a falta principalmente de la contratación y puesta en servicio del suministro eléctrico.

Asimismo, Mercedes Gómez ha enmarcado esta actuación dentro del Plan de Depuración de Castilla-La Mancha, una estrategia que tiene como objetivo dotar a los municipios de infraestructuras modernas, resilientes y eficientes, favoreciendo el desarrollo socioeconómico del territorio y la recuperación de la calidad del agua.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha invertido 131 millones de euros en materia de depuración durante la última década y ha puesto en servicio 73 nuevas estaciones depuradoras desde 2015, dando cobertura a cerca de 200.000 habitantes.

Mercedes Gómez ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con los ayuntamientos, especialmente con aquellos que carecen de capacidad para afrontar este tipo de inversiones. En este sentido, ha indicado que el Gobierno regional asume íntegramente la construcción de estas infraestructuras, "sin repercutir el coste de la inversión a los municipios, que únicamente asumen los cánones destinados a sufragar la gestión y el mantenimiento del servicio".

MÁS DE 10 MILLONES DE EUROS EN INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DE DEPURACIÓN

En relación con la provincia de Albacete, la consejera ha indicado que este año la inversión en infraestructuras de depuración supera los 10 millones de euros con actuaciones como las EDAR de Tobarra, a la que se suman las estaciones depuradoras de aguas residuales de Alcaraz y San Pedro, mientras que el Ejecutivo regional continúa trabajando para licitar durante este ejercicio las nuevas depuradoras de La Gineta y Mahora.

La EDAR de Tobarra, según ha indicado la consejera, dará servicio directo a los cerca de 8.000 vecinos del municipio y la pedanía de la Cordovilla, incorporando además medidas de eficiencia energética, como una instalación fotovoltaica para autoconsumo de 100 kWp, que contribuirá a reducir el consumo energético de la planta y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible.

En la provincia de Albacete, ha afirmado, "estamos gestionando 33 depuradoras a través de la entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, dando servicio a 80.000 habitantes".