Junta invita a PP y Vox a alegar a proyecto de planes hidrológicos del Gobierno: "Tienen oportunidad de oro"

El diputado del PP Santiago Lucas-Torres - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho a PP y Vox en las Cortes que tienen "una oportunidad de oro" a finales de este año para presentar alegaciones a la propuesta de proyecto de planes hidrológicos que presente el Estado.

Así lo ha defendido la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en el debate relativo a la regularización de pozos, marco en el que ha recordado que el Gobierno regional ha presentado alegaciones a todas y cada una de las cuencas ideográficas en la planificación hidrológica del 2028 a 2033, que se ha iniciado, con la publicación del esquema provisional de temas importantes.

"Ya que se empeñan en que el Pacto Regional del Agua parece que no existe, pues precisamente se cumple en toda su extensión, en todas y cada una de las alegaciones que hemos presentado como Gobierno de Castilla-La Mancha", ha afirmado Gómez.

Es por ello, que ha pedido a los parlamentarios de los dos grupos de la oposición si en sus alegaciones "que en teoría estarían dispuestos a presentar", vuelven a reconocer el Pacto Regional del Agua.

"Desde luego nosotros sí que creemos en ese pacto y trabajamos todos los días precisamente por hacerlo. Y evidentemente las medidas que tenemos que aportar siempre van a ir encaminadas a proteger a nuestros agricultores", ha aseverado la titular del ramo.

PSOE Y SUS PROPUESTAS

Ya en materia de propuestas, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesta instar al Gobierno de España a mantener la vigencia del plan especial de Alto Guadiana más allá del 31 de diciembre de 2027 e incorporar esta continuidad al próximo plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana.

Pide instar al Gobierno a garantizar la continuidad y agilización de la tramitación de los expedientes, para el reconocimiento efectivo de los derechos del agua vinculados a los pozos prioritarios del Alto Guadiana.

Además, solicita al Gobierno regional que refuerce la coordinación con las administraciones competentes para impulsar la encomienda de gestión que permita agilizar y tramitar los expedientes pendientes. Y pide instar al Gobierno regional a continuar y finalizar los trabajos iniciados de la creación de una red piezométrica propia.

Ha sido el diputado socialista Francisco José Barato quien ha pedido al PP una "posición unánime de defensa del plan especial del Alto Guadiana, como piden los agricultores".

"El compromiso del gobierno de Emiliano García-Page es claro, es seguir trabajando para que ningún agricultor pierda ni una gota de los derechos de riego que le corresponden", ha afirmado.

El parlamentario socialita ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a la planificación de las distintas cuencas, cerca de un centenar de propuestas, trabajadas con el sector, 30 de ellas corresponden al Guadiana y abordan directamente el futuro de esta situación, alegaciones "bastante claras con lo que defendemos garantizar el presente y futuro de las explotaciones del Alto Guadiana".

"En eso es en lo que trabaja el gobierno de Castilla-La Mancha, mientras ustedes no proponen nada", ha reprochado.

VOX NO QUIERE SOLO TRASLADO DE PAPELES

Desde Vox, su parlamentario Luis Juan Blázquez se ha mostrado de acuerdo con la creación de una oficina, pero no para "trasladar papeles de una administración a otra", sino para un agricultor pueda recurrir a "un técnico que conozca su expediente" y le de "una respuesta concreta".

Piden desde esta formación "una solución definitiva para esos expedientes pendientes de las explotaciones prioritarias del Alto Guadiana", coordinación efectiva entre la Junta, el Ministerio y las confederaciones, asistencia técnica real al agricultor y un Plan Nacional del Agua con infraestructuras, modernización y que la reutilización de aguas depuradas "siempre que sea posible".

"Necesitamos que los territorios españoles dejen ya de una vez por todas de enfrentarse entre sí, porque hay agua absolutamente para todos en España", ha afirmado.

PP RECHAZA OFICINA DE COLOCACIÓN

Desde el PP, el diputado Santiago Lucas-Torres piden que se regularicen los pozos, trabajar por una auditoría del agua, y una encomienda de gestión que no suponga "una oficina de colocación de gente" sino que ayude a los agricultores a para quitarles burocracia.

Así, ha insistido en que los regantes de la región "ya tienen poca agua" y ve un "problema" no actuar a partir del 2027, pues todavía podrían "tener menos".

Además, ha criticado que "la nueva planificación plantee reducciones en dotaciones de superficie, extinción de derechos y transformación de regadíos en secanos".

"Y Castilla-La Mancha llega a ese momento sin auditoría hídrica propia, sin suficientes infraestructuras y con aquel pacto por el agua, firmado por 43 entidades, convertido prácticamente en una fotografía", ha reprochado.

Desde el PP señalan que "no puede ser que después de años sin inversiones, la solución sea cerrar pozos y reducir los perímetros". "Y después de años sin alternativas, la solución sea quitar derechos", ha rematado.

De las propuestas enunciadas respectivamente por los tres grupos solo ha salido adelante la del Grupo Parlamentario Socialista, aprobada con sus únicos votos a favor, el rechazo de Vox y la abstención del PSOE. Las de PP y Vox han sido rechazadas con los votos de la mayoría socialista.