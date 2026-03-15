Junta lanza este lunes la consulta pública previa de elaboración de su III Plan de Igualdad de Oportunidades

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón. - JCCM

TOLEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad inicia la elaboración del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que tendrá un periodo de vigencia comprendido entre los años 2027 y 2032.

El trámite de elaboración y aprobación del III Plan se inicia este lunes con la apertura, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta, del procedimiento de consulta pública previa para que la ciudadanía pueda ser partícipe del documento principal de promoción de la igualdad, que comprometerá toda la acción del Ejecutivo regional, según ha adelantado la Junta por nota de prensa.

En esta consulta pública la ciudadanía podrá conocer los antecedentes y las normas en las que se sostiene la elaboración de este nuevo plan, así como los objetivos y problemas que se propone solucionar con la ejecución de las medidas que se recojan en el mismo.

El pasado mes de enero la consejera de Igualdad, Sara Simón, presentó las conclusiones del II Plan Estratégico de Igualdad, que el Gobierno de García-Page ejecutó en un 276%, con más de un millar de acciones concretas, muy por encima de los objetivos fijados inicialmente.

Dicho plan certifica avances en igualdad en todas las áreas de gobierno, con indicadores en positivo en todos los ámbitos de la sociedad, organizados en torno a siete grandes ejes de actuación, vinculados a la gestión pública con perspectiva de género, la eliminación de brechas de género a nivel económico y social, la lucha contra la violencia de género, una educación libre de estereotipos y roles de género, la salud, el mundo rural y el empoderamiento y participación social de las mujeres.

Partiendo de las conclusiones, resultados y avances de los dos anteriores planes, el III Plan Estratégico de Igualdad tendrá muy presente la paulatina consolidación de las unidades de igualdad de género en todas las consejerías del Ejecutivo, la eliminación de brechas económicas y laborales con una decidida apuesta por la corresponsabilidad, la recuperación económica y social de las víctimas de la violencia de género, con un apartado específico destinado a la violencia sexual, la promoción de la participación social y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos.