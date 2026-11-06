La Junta lanza la VII edición del concurso 'Supercirculares 2027' para impulsar la concienciación ambiental

Archivo - Cartel del 'Supercirculares 2027'. - JCCM - Archivo

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de las consejerías de Desarrollo Sostenible y de Educación, Cultura y Deportes, ha presentado la VII edición del concurso de sensibilización medioambiental 'Supercirculares 2027', una iniciativa educativa que busca acercar la economía circular al alumnado de la región y fomentar hábitos sostenibles desde las aulas.

La directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, y la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, han destacado la consolidación de este programa como una de las principales herramientas de educación ambiental que desarrolla el Ejecutivo autonómico en colaboración con la comunidad educativa, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En esta edición, el concurso se desarrolla bajo el lema 'La vida secreta de la orgánica' y pone el foco en la prevención y gestión adecuada de los residuos orgánicos, con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre la importancia de separar correctamente estos residuos, reducir el desperdicio alimentario y conocer las posibilidades que ofrece su aprovechamiento dentro de la economía circular.

Durante la presentación, Esther Haro ha señalado que "los residuos orgánicos constituyen una parte muy importante de los residuos que generamos diariamente y, cuando se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en recursos valiosos para cerrar el ciclo de los materiales y avanzar hacia modelos más sostenibles". Asimismo, ha subrayado que iniciativas como Supercirculares permiten acercar estos conceptos al alumnado de una forma divertida, práctica y participativa.

Por su parte, Mar Torrecilla ha destacado que este concurso es una oportunidad para que el alumnado de Castilla-La Mancha se convierta en protagonista de la transformación hacia un modelo más sostenible. En este sentido, ha recalcado la importancia de abogar por una educación que vaya más allá de los contenidos académicos y fomente el pensamiento crítico, la creatividad y el respeto por el medio ambiente, con la implicación de toda la comunidad educativa.

También ha agradecido el trabajo del profesorado y los equipos directivos, destacando que iniciativas como Supercirculares demuestran que los pequeños cambios cotidianos pueden contribuir a construir una sociedad más sostenible.

INSCRIPCIONES HASTA EL 17 DE ENERO

La VII edición de Supercirculares está dirigida al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio y Formación Profesional de Grado Superior.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de enero de 2027. Los participantes deberán desarrollar un proyecto relacionado con la temática propuesta y presentarlo mediante un vídeo de una duración máxima de un minuto y cincuenta y nueve segundos.

Los grupos podrán estar formados por hasta 50 participantes en las categorías de Infantil y Primaria, mientras que, en Secundaria, FP Básica y Formación Profesional de Grado Medio y Superior los proyectos podrán presentarse de forma individual o en equipos de hasta tres integrantes.

Además, se permitirá que un mismo proyecto pueda implicar a alumnado de distintas etapas educativas dentro de un mismo centro, favoreciendo el trabajo colaborativo y la participación conjunta de toda la comunidad escolar.

Los vídeos presentados serán posteriormente difundidos a través de las plataformas habilitadas por la organización para la votación pública, junto a la valoración realizada por el jurado.