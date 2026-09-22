Junta licita un nuevo contrato para uso como equipamiento cultural y social en el Fuerte de San Francisco de Guadalajara

Junta licita un nuevo contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación y adaptación para uso de equipamiento cultural y social del edificio ZE-3 'H', denominado 'Cantina y Almacenes'. - JCCM

GUADALAJARA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa avanzando en la recuperación del Fuerte de San Francisco de Guadalajara con la licitación de un nuevo contrato para la redacción del proyecto de rehabilitación y adaptación para uso de equipamiento cultural y social del edificio ZE-3 'H', denominado 'Cantina y Almacenes'.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado la licitación de este contrato, promovido por la Consejería de Fomento, con un presupuesto base de 110.945,94 euros, IVA incluido. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de noviembre a las 14.00 horas, mientras que la apertura de la oferta económica tendrá lugar un mes después.

La actuación contempla la redacción de un informe previo de ensayos, el proyecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud, además de la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las futuras obras de rehabilitación, ha informado la Junta en nota de prensa.

El edificio objeto de esta nueva actuación forma parte del conjunto de inmuebles del Fuerte cuya recuperación para usos administrativos, culturales y sociales está prevista en el Proyecto de Singular Interés.

El inmueble, construido en 1940, cuenta con una superficie de 1.256 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, ha valorado esta nueva licitación como "un paso más dentro de la hoja de ruta que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando para recuperar el Fuerte de San Francisco con actuaciones concretas y con el rigor técnico y administrativo que requiere un conjunto de estas características".

García ha incidido en que "cada proyecto que licitamos, cada expediente que resolvemos y cada obra que ponemos en marcha nos acerca al objetivo que hemos mantenido desde el principio: recuperar este espacio y devolvérselo a los vecinos y vecinas de Guadalajara para que pueda formar parte plenamente de la vida de la ciudad".

La nueva contratación responde precisamente al proceso de rehabilitación de los inmuebles pendientes del Fuerte de San Francisco y permitirá definir técnicamente la intervención sobre el edificio para su adaptación a equipamiento cultural y social. El procedimiento de contratación contempla una duración total de 20 meses para las distintas prestaciones incluidas en el contrato.

Esta nueva licitación se suma a otro importante avance en las actuaciones que desarrolla el Ejecutivo autonómico en el Fuerte de San Francisco: la adjudicación a la empresa Ceviam EPC, S.L. por 4.144.003,68 euros del contrato correspondiente a la rehabilitación de la Nave de Forja.