Junta C-LM afirma ahora que no remitirá ninguna ley a las Cortes por "pinza Llorente-PP"

Actualizado 27/02/2019 12:51:26 CET

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno no enviará finalmente el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha ni la de Economía Circular ni ninguna otra a las Cortes regionales para que sigan su tramitación parlamentaria, "mientras dure la pinza de Llorente y el PP".

Así lo ha indicado el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno aprobados esta semana,

preguntado sobre si el Consejo de Gobierno ha aprobado la Ley de Economía Circular, tal y como aseguraba este martes el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

"Ninguna de las dos leyes será remitida a las Cortes. Una cosa es que se puedan remitir al Consejo Consultivo, para su evaluación y para tener todo el papeleo listo para que en un momento dado se puedan remitir a las Cortes de Castilla-La Mancha", ha precisado.

"Al contrario que, quizá fruto de un algún malentendido con los medios, no es cierto que se vayan a remitir a las Cortes ni esas ni ninguna otra. Mantenemos el criterio establecido desde hace ya unos días de no mandar ningún documento a las Cortes regionales mientras se mantenga la pinza entre Llorente y el PP, que mantienen una actitud irresponsable y francamente electoralista. Hay gente que está en campaña y no se cuenta de que tiene que seguir trabajando", ha concluido criticando.

Fue el pasado 18 de febrero cuando el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, aseguró que la Ley del Estatuto de las mujeres rurales de Castilla-La Mancha sí sería remitida a las Cortes, al contrario del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, aprobada también por el Consejo de Gobierno.