Junta, C-LM e ITAP renuevan su programa RETOaguaCLM para ayudar a regantes a optimizar el uso del agua y ahorrar costes

Convenio entre el ITAP, la Consejería y la UCLM para seguir desarrollando 'RetoAgua CLM'. - DIPUTACIÓN

ALBACETE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) de la Diputación de Albacete han renovado este lunes el programa RETOaguaCLM con el fin de "seguir impulsando herramientas innovadoras que permitan una gestión más eficiente del agua, mejoren la eficiencia de la fertilización y reduzcan los costes de producción de las explotaciones agrarias".

De esta manera lo ha explicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que, junto al rector de la UCLM, Julián Garde, y el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santi Cabañero, ha firmado la renovación de la colaboración, "un ejemplo de transferencia efectiva del conocimiento científico y tecnológico al sector agrario", según ha informado la Junta en nota de prensa.

En el acto de firma también ha estado presente el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruíz Santos; el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández; y el delegado de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ramón Sáez.

Este convenio da continuidad al trabajo desarrollado entre 2022 y 2025 que ha hecho posible disponer de una de las herramientas más avanzadas para el conocimiento y seguimiento de los regadíos de Castilla-La Mancha demostrando ser una herramienta muy "versátil" y "muy útil" para lograr los retos planteados relacionados principalmente con la optimización del gua y los fertilizantes y bajar el coste de los insumos, algo especialmente importante por cuestiones geopolíticas.

Además, estos tres años de vigencia de RETOaguaCLM "han supuesto el incremento de 25.000 hectáreas de nuevos regadíos en nuestra región, donde la aplicación de los conocimientos que se han detallado no nos ha hecho consumir más agua, sino que la hemos optimizado todavía mucho más". "Por tanto, podemos presumir de ese trabajo que se ha venido realizando, ampliando la superficie regable, pero sin gastar más recursos", ha manifestado el consejero.

Para ello, ha habido una "apuesta importante" por parte de los propios regantes, que tienen que hacer frente a las inversiones necesarias para el desarrollo del conocimiento, y al acompañamiento de las administraciones en conocimiento, en trasladar nuevas propuestas e incluso en financiar con recursos esas nuevas acciones.

Por tanto, "la herramienta no solo ayuda a agricultores y regantes a tomar mejores decisiones, sino que proporciona a la Administración información estratégica sobre la distribución de los regadíos por cuencas hidrográficas, permitiendo planificar mejor el uso del agua y anticipar las necesidades futuras del sector".

Durante esta primera etapa también se ha avanzado en aspectos como la programación eficiente de riegos, la estimación de necesidades hídricas de los cultivos, las herramientas de fertilización y asesoramiento técnico y en acciones de formación y transferencia tecnológica dirigidas a agricultores y técnicos.

En relación con esta última cuestión, se han realizado 25 acciones divulgativas entre cursos, simposios y jornadas en las que han participado personal funcionario, organizaciones profesionales agrarias, CUAS, comunidades de regantes, cooperativas, alumnos de FP, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Junta Central de Regantes Mancha Oriental.

CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA

Ahora, la renovación de la colaboración permitirá seguir desarrollando herramientas digitales para ayudar al sector agrario. En ese sentido, se continuará trabajando en el perfeccionamiento de la propia herramienta RETOaguaCLM; se reforzará el inventario regional de superficies regadas mediante técnicas de teledetección, la mejora de las herramientas de fertilización y asesoramiento al agricultor y la transferencia de conocimiento al sector agrario.

Asimismo, se seguirá avanzando en la integración de toda esta información en el Visor SIG de Regadíos, consolidando una herramienta estratégica para la planificación y gestión de los recursos hídricos.

Desde el punto de vista económico, el proyecto contará con una inversión global cercana a los 600.000 euros durante el periodo 2026-2028 y se enmarca en un "enfoque estratégico que se vincula directamente a nuestro Plan Director de Regadíos en el horizonte 2030, en el que debemos de tener una agricultura más innovadora, más eficiente y sostenible".

En este sentido, y para finalizar, el consejero ha concluido asegurando que tan importante como construir nuevas infraestructuras de regadío o modernizar las existentes es dotar a agricultores y regantes de herramientas que les permitan gestionar cada gota de agua de la forma más eficiente posible.

COLABORACIÓN E INVESTIGACIÓN

Por su parte, el rector ha agradecido a la Consejería la financiación destinada a esta segunda fase del proyecto, así como el trabajo de los equipos investigadores de la UCLM y del ITAP que participarán en su desarrollo, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

Igualmente, ha destacado que esta iniciativa da continuidad a una línea de colaboración iniciada hace tres años y permitirá seguir avanzando en la búsqueda de soluciones para un uso más eficiente del agua.

Julián Garde ha puesto en valor la colaboración entre las instituciones implicadas y el papel de la investigación aplicada para dar respuesta a las necesidades del sector primario. En este sentido, ha destacado "el valor importantísimo de la transferencia del conocimiento", recordando que el objetivo de este trabajo es "resolver problemas reales, para impactar en la vida de las personas".

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Mientras, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha subrayado la importancia de esta colaboración entre la Consejería de Agricultura, la UCLM y el ITAP, a quienes ha agradecido su implicación y compromiso, haciendo extensivo ese reconocimiento a los equipos profesionales que desarrollan los trabajos, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Asimismo, ha puesto en valor el papel del ITAP como entidad referente a nivel nacional e internacional en su campo, ensalzando la labor de sus profesionales, y ha explicado que en el marco de este convenio, el centro pone su experiencia de más de 35 años y sus recursos al servicio de 'RetoAgua CLM'.

Cabañero ha puesto en valor la labor de transferencia de conocimiento que acompaña este acuerdo, indicando que la innovación solo cumple su función cuando llega al campo y se convierte en una mejora real para agricultores y agricultoras, al tiempo que ha remarcado la importancia de la investigación científica en el ámbito agropecuario, advirtiendo que ante los negacionistas, desde las instituciones públicas no cabe la equidistancia.

"Es importante la parte cuantitativa de este acuerdo, pero también lo es la cualitativa, que todos seamos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar el futuro de la agricultura de C-LM", ha señalado el presidente de la Diputación, añadiendo que también es clave que "en estos momentos, en los que se cuestiona la ciencia, seamos capaces de explicar al agricultor que la ciencia mejora sus explotaciones y que la UE, con sus exigencias, también viene a mejorar el rendimiento de las explotaciones, y que la eficiencia de los recursos es un rédito ambiental, por supuesto, pero también lo es económico para el agricultor".

Finalmente, Cabañero ha reafirmado el compromiso de la institución con la modernización del sector agrario y el apoyo a la investigación aplicada a través de su ITAP y ha tendido la mano a la Consejería y a la Universidad para seguir reforzando esta colaboración. Todo ello, una jornada en la que se renueva una colaboración que ya ha dado resultados, pero sobre todo se renueva un compromiso con los agricultores y agricultoras, con esta provincia y con esta región y con un modelo de desarrollo basado en la innovación, la cooperación y el conocimiento compartido.