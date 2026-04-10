Junta mejora la movilidad en el área metropolitana de Ciudad Real con la puesta en marcha del servicio Astra en Poblete. - JCCM

CIUDAD REAL, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está mejorando la movilidad en el área metropolitana de Ciudad Real cumpliendo compromisos como la puesta en marcha del servicio Astra en Poblete.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha presentado este viernes este servicio junto al alcalde de la localidad, Luis Alberto Lara y a la delegada de la Junta, Blanca Fernández, y ha recordado que este es un compromiso cumplido más del presidente García-Page con la provincia de Ciudad Real.

Con este servicio Astra se complementa la línea regular entre Poblete y Ciudad Real con siete expediciones diarias de ida y vuelta, cuatro de lunes a viernes y tres los sábados, un día en el que actualmente no se presta el servicio de autobús, ha informado la Junta en un comunicado.

Tal y como ha explicado Caballero, junto a la directora general de Transportes, Lucía Balmaseda, las características principales de este servicio tienen como objetivo mejorar la conexión de Poblete con la capital de provincia, especialmente para acceder a servicios tan importantes como la universidad, la estación de autobuses de Ciudad Real y el hospital.

"Estamos hablando de mejorar la movilidad en una localidad que no ha parado de ganar población en las últimas décadas y que supone una referencia en la provincia y el área metropolitana de Ciudad Real, entre otras cosas, por el bienestar de vida que está garantizando el equipo de gobierno en el ayuntamiento con servicios públicos, infraestructuras e iniciativas como esta reivindicación con la que cumplimos desde el Gobierno regional", ha explicado Caballero.

Este servicio va a beneficiar a los cerca de 3.000 habitantes de Poblete y también a quienes viven en Ciudad Real, pero tengan que desplazarse a Poblete.

El coste de este nuevo servicio es de 123.946,18 euros al año, repartidos al 50 por ciento entre Junta y ayuntamiento. El contrato tiene un plazo de ejecución máximo de 12 meses, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo de seis meses.

El vicepresidente segundo ha recordado que este es el segundo Astra que se pone en funcionamiento en el área metropolitana de Ciudad Real. A este se suman el que ya funciona en Pozuelo de Calatrava y al que llegará pronto a Carrión de Calatrava, tal y como ha confirmado Caballero.

José Manuel Caballero ha recordado que en la actualidad hay 22 servicios Astra en Castilla-La Mancha: 9 en Toledo, 8 en Guadalajara, 3 en Cuenca y 2 en Ciudad Real. Ha señalado que de este servicio se benefician 42 municipios: 14 en Toledo, 22 en Guadalajara, 4 en Cuenca y 2 en Ciudad Real.

Tal y como ha señalado, este 2026, el servicio Astra en Castilla-La Mancha tendrá una inversión total cinco millones de euros, al 50% entre la Junta y los ayuntamientos. Los servicios Astra son complementarios o adicionales a los servicios regulares de uso general que se consideran básicos para satisfacer las necesidades de movilidad de la población.

En la presentación también ha participado el delegado provincial de Fomento, Manuel Martínez López-Alcorocho, entre otras autoridades.