Junta moviliza más de un millón en líneas de formación, empleo y ayudas directas para apoyar la reconstrucción de Letur

Patricia Franco clausura el proyecto de Talleres +en Letur. - JCCM

ALBACETE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha sumado su grano de arena al compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en el apoyo a la reconstrucción y la recuperación de Letur tras el paso de la DANA, con una inversión que ha superado el millón de euros en ámbitos como la Formación Profesional en el Ámbito Laboral, las políticas activas de empleo o las ayudas a autónomos y pymes de la localidad.

Así lo señalado la consejera del área, Patricia Franco, que ha entregado este lunes los diplomas de tres proyectos de Talleres +, que han servido no sólo para actuar en la limpieza y en la recuperación de diferentes zonas de la localidad, sino también para cualificar a 28 personas en labores de albañilería y jardinería para mejorar sus oportunidades de inserción en el mercado de trabajo, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha entregado los diplomas acreditativos a las 28 personas que han finalizado los tres proyectos de Talleres + en Letur y ha destacado que "el 80% de las personas participantes son mujeres, que no sólo han tenido la oportunidad de trabajar en la reconstrucción de su municipio, sino que también han acreditado nuevas competencias en ámbitos como la albañilería y la jardinería, que les van a servir para optar a ofertas de trabajo tanto en la localidad como en el entorno", ha señalado.

Durante su visita, Patricia Franco ha recordado que, desde el ámbito de competencias de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se pusieron en marcha líneas extraordinarias en las convocatorias de Formación Profesional en el Ámbito Laboral y en políticas activas de empleo, como el Programa de Apoyo Activo al Empleo, que tienen continuidad en la localidad con el inicio de nuevos proyectos en las próximas semanas.

"Con las líneas ordinarias y las reservas de créditos extraordinarias que se incorporaron a las mismas, junto con las ayudas a autónomos y pymes que hemos aprobado en la localidad, hemos invertido más de un millón de euros en apoyar la reconstrucción de Letur, haciéndolo además a través de la formación de personas desempleadas en la localidad y con lo que también se ha dado cobertura a personas desempleadas de municipios del entorno", como Socovos o Ferez, que se han sumado a estas iniciativas.

A este compromiso se ha sumado, también, en el último año, la puesta en marcha de una campaña de promoción de Letur como uno de los grandes destinos rurales de la región, para apoyar la recuperación de la actividad turística que vertebra buena parte del trabajo de muchos autónomos y pymes de la localidad y de sus alrededores. "Hemos contribuido a recuperar la actividad en una de nuestras joyas turísticas, en un momento, además, en el que estamos atravesando por las mejores cifras de la historia del turismo rural en la región", ha indicado Patricia Franco, que ha señalado que, el pasado año, "superamos por primera vez el millón de pernoctaciones regladas en turismo rural en la región, lo que ha significado duplicar las cifras del sector en la última década", recordando que, en 2015, cuando García-Page llegó al Gobierno regional, las pernoctaciones rurales eran 515.000 en la región y el pasado año superaron la cifra de 1.075.000 noches.

Por último, la consejera ha hecho un llamamiento a las administraciones y a la ciudadanía de Letur para seguir "trabajando de la mano", para dejar atrás de manera definitiva los daños materiales de la DANA, y ha agradecido el compromiso tanto de los servicios de Formación Profesional en el Ámbito Laboral del Gobierno regional como al propio Ayuntamiento y el Centro de Formación Avanzada por hacer realidad los tres proyectos que hoy se han clausurado con la entrega de diplomas, así como a la Oficina Emplea de Elche de la Sierra y a la Delegación Provincial de Albacete, por su implicación en el desarrollo de los mismos.