La Junta moviliza la teleasistencia con más de 2.200 llamadas a mayores afectados por el incendio de la Sierra Norte

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos de once municip - Mateo Lanzuela - Europa Press

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de teleasistencia de Castilla-La Mancha ha efectuado más de 2.200 llamadas telefónicas desde el pasado jueves a personas usuarias de toda la provincia de Guadalajara, con especial atención a los municipios afectados por el incendio forestal de La Mierla, una emergencia que ya ha calcinado más de 25.000 hectáreas de la Sierra Norte.

El objetivo ha sido ofrecer apoyo emocional, trasladar información oficial y detectar posibles situaciones de vulnerabilidad que requirieran una actuación inmediata por parte de la Administración regional.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante una visita al centro de atención de teleasistencia ubicado en la plaza de Europa de Guadalajara, donde ha puesto en valor el papel que este recurso está desempeñando durante la crisis provocada por el incendio.

La titular de Bienestar Social ha señalado que el dispositivo ha permitido mantener un contacto permanente con las personas mayores en un momento de gran incertidumbre. "Desde el servicio de teleasistencia, desde el jueves hasta el día de hoy, se han efectuado más de 2.200 llamadas (...) para poder contactar con las personas mayores, averiguar si hay alguna situación específica donde tengamos que poner un operativo en marcha distinto y también para trasladar tranquilidad a todas estas personas", afirmó.

García Torijano ha precisado que estas llamadas no se han limitado únicamente a los municipios directamente afectados por el fuego, sino que han alcanzado al conjunto de la provincia debido al impacto social y emocional que está generando el incendio.

Según ha explicado a preguntas de varios medios de comunicación, aunque todos los usuarios de las localidades afectadas han sido contactados, el operativo se amplió al resto de Guadalajara porque "este incendio está siendo un fuego de unas características muy elevadas que afecta a gran parte de nuestra provincia en el terreno, pero que emocionalmente lo hace a toda la provincia".

En este sentido, ha destacado que muchas personas mayores siguen con preocupación la evolución del incendio y que las llamadas han servido para ofrecerles seguridad y combatir la incertidumbre. "El sentir mayor de la ciudadanía cuando recibe estas llamadas es esa confianza de que están acompañados, de que están informados (...) y de alguna manera les podemos calmar esas incertidumbres", ha remarcado la consejera.

FUNCIÓN INFORMATIVA CLAVE

Además del acompañamiento emocional, el servicio ha desempeñado una función informativa clave durante la emergencia. García Torijano ha expresado que, en cuanto el Centro de Operaciones del Incendio comunicó el confinamiento de algunas localidades, se activó inmediatamente el protocolo para contactar con los usuarios del servicio residentes en estas localidades.

"Se empezaron a efectuar llamadas a todos los vecinos que están dentro de nuestro servicio para informarles de cuál iba a ser el mecanismo, cómo se iba a hacer y por qué se iba a confinar, y trasladarles tranquilidad", ha indicado. A este respecto ha añadido que estas comunicaciones resultan especialmente eficaces porque proceden de un servicio conocido y de confianza para los usuarios, lo que contribuye a reforzar la credibilidad de la información oficial.

La consejera ha definido este seguimiento telefónico como un recurso de "apoyo emocional" que también permite detectar incidencias o necesidades específicas o dudas. Ese seguimiento ha ido acompañado de actuaciones asistenciales dirigidas a proteger a las personas más vulnerables afectadas por la emergencia.

En coordinación con el Centro de Operaciones del Incendio, la Consejería de Bienestar Social ha realojado a varias personas mayores en las residencias de Humanes, ha trasladado a una persona invidente a la residencia de Fontanar y también ha reubicado a otras con movilidad reducida para evitar que tuvieran que permanecer en el campamento habilitado por Cruz Roja.

Asimismo, el Gobierno regional mantiene preparados recursos residenciales tanto en Guadalajara como en provincias limítrofes por si fuera necesario ampliar la capacidad de acogida, además de haber reservado plazas en la residencia Los Olmos para facilitar el descanso de los profesionales que participan en las labores de extinción.

Durante su intervención, García Torijano ha abundado en como experiencias como la de estos últimos días demuestran también la utilidad de la teleasistencia más allá de la atención cotidiana, al convertirse en una herramienta eficaz para acompañar a las personas mayores y coordinar respuestas rápidas en situaciones de emergencia. "Entendemos que es fundamental también mediante estos mecanismos poder contactar no solamente con las personas usuarias sino con las familias y poder detectar situaciones en las que tengamos que intervenir", ha concluido.