La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 100 millones de euros a un nuevo Plan de Infraestructuras de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) que, durante los próximos cuatro años, permitirá modernizar las instalaciones universitarias, mejorar su eficiencia energética y acometer nuevos proyectos para adaptar la oferta académica a las necesidades formativas de la región.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que el nuevo convenio dará continuidad a las actuaciones pendientes del anterior plan, garantizando que no se pierda ninguna de las inversiones previstas.

La mayor partida, de 64,9 millones de euros, se destinará a actuaciones de rehabilitación, mejora de la eficiencia energética e implantación de energías renovables en los distintos campus universitarios, así como a la adecuación de espacios docentes.

En este apartado se incluyen intervenciones en los campus de Ciudad Real, Toledo y Albacete que permitirán adaptar las instalaciones a la incorporación de nuevas titulaciones.

Otros 32,5 millones de euros se dedicarán al desarrollo de infraestructuras universitarias, entre las que destacan el Campus Biosanitario de Albacete, el Campus de Cuenca y la futura Facultad de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.

El plan también contempla una partida de 1,7 millones de euros para el mantenimiento y la reparación de infraestructuras ya existentes.

Padilla ha reivindicado el compromiso del Gobierno regional con la universidad pública, destacando su capacidad para responder a las necesidades formativas de Castilla-La Mancha y contribuir a la transferencia de conocimiento.

LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes regionales del Proyecto de Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, tras recibir el dictamen favorable del Consejo Consultivo.

La norma, que contempla una inversión de 1.366 millones de euros hasta 2030, dotará a la Comunidad Autónoma de un marco normativo propio que integrará la formación profesional del ámbito educativo y del empleo, reforzando su conexión con las empresas y las necesidades del tejido productivo.

Entre sus principales novedades figuran la creación de un sistema único e integrado de Formación Profesional, el refuerzo de la modalidad dual, la constitución de una red regional de centros de FP y el impulso de la orientación profesional a lo largo de toda la vida.

La ley también facilitará el reconocimiento y la acreditación de las competencias adquiridas mediante la experiencia laboral, favoreciendo que los trabajadores puedan mejorar su especialización, actualizar sus conocimientos o reorientar su trayectoria profesional hacia nuevos sectores.

El Gobierno regional confía en que la norma pueda quedar aprobada a principios de febrero de 2027 y entrar en vigor unas semanas después.