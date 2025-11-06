Junta ofrece a Consistorio de Las Pedroñeras que el Centro de Capacitación Agraria albergue un nuevo colegio

El Gobierno De Castilla-La Mancha Ha Ofrecido Al Ayuntamiento De Las Pedroñeras Que Los Terrenos Del Centro De Capacitación Agraria Puedan Albergar El Nuevo Colegio De La Localidad. - JCCM

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ofrecido al Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca) que los terrenos del Centro de Capacitación Agraria puedan albergar el nuevo colegio de la localidad.

Así se lo ha trasladado durante una reunión el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, al alcalde de la localidad, José Manuel Tortosa, ante la negativa del Consistorio del municipio de ofrecer los más de 11.000 metros cuadrados que eran necesarios para su construcción y poder unificar los dos edificios del actual centro educativo.

Desde la Consejería del área, informa el Ejecutivo regional, se ha realizado esta propuesta de tal forma que se pueda desbloquear la construcción del nuevo centro educativo y, para ello, se llevaría a cabo una reforma integral de este Centro de Capacitación Agraria, a la vez que se solicita al Ayuntamiento de Las Pedroñeras que ceda los metros necesarios aledaños para llevar a cabo la construcción del área de Infantil, la pista y la reconversión de la nave en gimnasio.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha señalado que se trata de un área natural que viene a enriquecer el proyecto educativo planteado y que, además, podrá tener un doble uso por las tardes para la ciudadanía de la localidad, pudiendo los vecinos del municipio disfrutar fuera del horario lectivo de las pistas o el gimnasio sin perder el parque que actualmente tiene la localidad.

Desde el Ejecutivo destacan que el diseño de este nuevo centro evitaría los accesos directos desde la N-301, algo en lo que se había insistido por parte de los padres y madres.

En este sentido, Amador Pastor ha agradecido al equipo directivo y docente, así como a los padres y madres de Las Pedroñeras, el tesón que han tenido con esta cuestión y que les llevará a ser reconocidos con uno de los premios del Día de la Enseñanza el próximo 14 de noviembre.

Reitera el compromiso del Gobierno regional para construir un nuevo centro educativo en Las Pedroñeras, como demuestra el documento de presupuestos de Castilla-La Mancha para el próximo año, en el que figura una partida presupuestaria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Pedroñeras ha trasladado que va a estudiar esta propuesta y comunicará a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes su decisión.