Junta pide ayuda a PP y Cs para "convencer" a Europa de incluir a Guadalajara en ayudas contra la despoblación

TOLEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a PP y Ciudadanos alcanzar el "máximo consenso posible" para "convencer" a los funcionarios de la Comisión Europea de la necesidad de modificar las clasificaciones territoriales para que Guadalajara sea incluida en el Mapa de Ayudas Regionales a fin de que pueda percibir las mimas que Cuenca, Soria y Teruel para frenar la pérdida de población.

Así lo ha reclamado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante el primer pleno del último periodo de sesiones esta legislatura, en el que, a propuesta de PSOE y Ciudadanos, se ha vuelto de debatir sobre esta cuestión, que ya centró otro debate el verano pasado, que se saldó sin acuerdo entre los tres grupos que ocupan el arco parlamentario.

El vicepresidente, consciente de la dificultad de pedir "el máximo consenso posible en tiempos complicados, con mucha zozobra", ha insistido en la necesidad de unir fuerzas para poder convencer a los funcionarios europeos de acometer esa modificación, un trabajo que para que dé resultado, ha advertido, "no es de esta legislatura ni de la siguiente ni de la siguientes. Es continua".

En este punto, ha defendido que si hoy se puede sustanciar este debate es porque Castilla-La Mancha ha conseguido que en el 152º Pleno del Comité Europeo de las Regiones celebrado en diciembre de 2022 hubiese unanimidad entre los 329 miembros que representan a los entes locales y regionales de los veintisiete Estados miembros de la UE para aprobar una enmienda que sugiere a la Comisión Europea zonificar por debajo de las unidades administrativas clásicas con clasificaciones territoriales más adaptadas al problema real, a fin de extender esas ayudas a la despoblación.

"Su negativismo no ayuda a convencer a la Comisión Europea de que por sus efectos estadísticos no puede haber territorios se queden descolgados", ha insistido Martínez Guijarro, que ha añadido que "el regate corto" no tiene cabida en el ámbtio europeo, donde las políticas a medio y largo plazo "son las que dan resultado".

CS AFEA LA JUNTA DERIVAR EL PROBLEMA

Mientras, el diputado de Ciudadanos Javier Sevilla ha reprochado al Gobierno regional que quiera derivar la "mala" gestión que ha hecho de estas ayudas, como si fuese un problema de La Unión Europea. "Lo es relativamente, porque los fondos aprobados son fondos estatales", ha detallado, añadiendo que el Gobierno central podría ampliar las zonas beneficiarias, como Guadalajara.

"¿Por qué si existe esta posibilidad del Gobierno central no lo ha hecho?", ha preguntado Sevilla, que ha denunciado que mientras las ayudas no llegan la provincia de Guadalajara ha seguido perdiendo población y la que conserva ha subido en media de edad.

De igual modo, ha calificado de "chiste" las ayudas articuladas por el Gobierno central a las empresas de Cuenca, Guadalajara y Teruel, pues la disminución en las cotizaciones solo eran para empresas del Sistema General, excluyendo a los especiales, y no han llegado a los trabajadores.

PP REPROCHA A PAGE SU "FRACASO"

Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha asegurado que tanto el presidente, Emiliano García-Page, como su vicepresidente han fracasado en frenar la despoblación en la provincia, pues ha "dejado tirada a Guadalajara, permitiendo que haya quedado excluida de las ayudas que sí van recibir, Soria, Cuenca o Teruel".

Guarinos ha alertado que la provincia de Guadalajara presenta municipios y zonas con menos población que Siberia y Laponia, consideradas en Europa como las regiones con menos población, y con elevado índice de envejecimiento.

"Si no se toman medidas urgentes y extraordinarias, parte de Guadalajara se va a quedar desierta y muchos municipios tendrán que echar la llave", ha urgido Guarinos, que ha tildado de "injusto e irracional" que esta provincia se queda fuera de esas ayudas por el hecho de que la capital y el conocido como Corredor del Henares superan los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

Por ello, ha reclamado una Estrategia Regional para combatir la pérdida de población. "Pero no la hay, ni a nivel nacional ni regional, donde el PSOE lleva gobernando 40 años y dos provincias y otras comarcas de la región se ven seriamente afectadas por despoblación".

Guarinos ha finalizado reprochando a García-Page y Martínez Guijarro todos los planes vacuos que han anunciado y no ejecutado, al tiempo que ha denunciado que no han dotado de presupuesto a la Ley contra la Despoblación.

EL PSOE ALABA EL TRABAJO DE PAGE EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Ha recogido el testigo en la tribuna de oradores la diputada socialista y también alcaldesa de Siguenza, Maria Jesús Merino, que ha echado en cara a Guarinos "su negatividad" en esta cuestión cuando, ha aseverado, Castilla-La Mancha es "referente a nivel nacional e internacional" por sus medidas para combatir la pérdida de habitantes.

Tras referirse a las medidas de la Ley contra la Despoblación, ha puesto en valor que el Gobierno regional consiguiese unanimidad con la enmienda presentada en el Comité de las Regiones para incluir a las zonas adyacentes en las ayudas europeas para beneficiar a zonas con poca población, al tiempo que ha pedido a Cs y PP que apoyen la propuesta de resolución de su grupo.

CS Y PP CRITICAN LA POCA COHERENCIA DEL PSOE

En su turno de réplica tanto el diputado de Cs como la del PP han avanzado que no apoyarán la propuesta de resolución del PSOE, toda vez que el pasado verano sus grupos ya propusieron en otro debate incluir a Guadalajara en esas ayudas y los socialistas votaron en contra.

Si Javier Sevilla ha pedido "coherencia", Ana Guarinos ha instado al PSOE a que no les pida un cheque en blanco, porque "Page, además de ponerse los cascos, vino de Bruselas con una mano delante". "No es negatividad, son los hechos", ha concluido.

MOCIONES

El debate se ha sustanciado con tres resoluciones, una por grupo. A través de la suya, el PSOE ha pedido al Gobierno regional que inste al Gobierno de España a trasladar a la Comisión Europea la necesidad de modificar las directrices de Ayuda de Finalidad Regional para incluir en el Mapa de Ayudas Regionales a los municipios de la provincia de Guadalajara a fin de que puedan beneficiarse de las mismas ayudas que Cuenca, Soria y Teruel.

La del PP, en la misma línea, pretende que otras zonas y/o comarcas de la región, no incluidas en el mapa de ayudas europeas pero con condiciones de densidad similares, también puedan beneficiarse de estas ayudas, al tiempo que reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha poner en marcha una Estrategia Regional contra la Despoblación, con medidas, estímulos y beneficios fiscales y en materia laboral a zonas de la región con baja densidad de población.

De igual modo, Cs ha urgido al Gobierno regional a que, en la delimitación territorial de todas las políticas públicas que se emprendan para hacer frente a la despoblación, se tengan en cuenta las Unidades Administrativas Locales previstas en el Reglamento de Ejecución 2019/1130 de la Comisión Europea, delimitando áreas o zonas con una densidad inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, con independencia de si pertenecen a una o varias provincias.

También reclaman para Guadalajara que zonas con poco población cuenten con las mismas bonificaciones a los costes laborales para aquellas empresas y autónomos con domicilio fiscal en Cuenca, Soria y Teruel.