Junta pondrá en marcha unidades móviles para atender la salud mental infanto-juvenil en siete áreas de la región

Archivo - El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entrega los Broches Gastronómicos del Medio Rural. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha unidades móviles con profesionales de diferentes disciplinas de apoyo a la salud mental infanto-juvenil en las siete áreas de salud que hay en la región para atender a niños de 0 a 17 años.

Así lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su participación en el I Foro 'Crecer con Bienestar: Salud mental en la infancia y la adolescencia' organizado por las Cortes de Castilla-La Mancha y Unicef, donde ha indicado que estas unidades se podrían licitar en mayo.

"Creo que en mayo vamos a dar ese pequeño salto. Finalmente, si sale bien será no tan pequeño. Será más importante en una región como la nuestra y, desde luego, tenemos muy claro que hay que seguir metiendo recursos", ha reconocido.