Presidenta Unicef España pide soluciones valientes ante el "desafío estructural" en salud mental de niños y adolescentes

Archivo - La nueva presidenta de UNICEF España, María Ángeles Espinosa. - UNICEF ESPAÑA - Archivo

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa, ha incidido en que la salud mental se ha convertido en "uno de los retos sociales de nuestra época" y, concretamente, la de niños y adolescentes es un "desafío estructural" que requiere de soluciones "valientes, sostenidas y ambiciosas" para no empeorar en el corto y medio plazo.

Así se ha pronunciado Espinosa este miércoles durante la inauguración del I Foro 'Crecer con bienestar: salud mental en la infancia y la adolescencia', organizado en Toledo por las Cortes de Castilla-La Mancha y Unicef y en la que ha estado acompañada del presidente autonómico, Emiliano García-Page, y el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Espinosa ha insistido en que los datos son "preocupantes" ya que cuatro de cada diez adolescentes afirman haber tenido algún problema de salud mental en el último año "y uno de cada tres no se lo ha contado a nadie, con lo que eso supone".

Datos que ha ampliado a que más del 50 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29 años han experimentado síntomas de "malestar psicológico, tristeza, angustia, estrés o ansiedad" y cerca del 30% tiene "sintomatología clave compatible con un diagnóstico clínico de salud mental".

Estos datos, ha señalado Espinosa, deben ser reinterpretados además teniendo en cuenta la "particularidad" de la transformación digital, que ha "modificado profundamente los entornos y contextos en que nuestros niños, niñas y adolescentes juegan, crecen y se desarrollan".

"A pesar de que el entorno digital es una enorme oportunidad, es importante instruirles, educarles en un uso adecuado y seguro porque, si no, el espacio digital también se puede convertir en un nuevo factor de riesgo para esos factores psicológicos que, si no se atienden, se convertirán en problemas más graves", ha continuado.

En este sentido, ha explicado que entre el 60% y el 70% de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años pero, ante esta realidad, el acceso a la atención "sigue siendo limitado, un privilegio reservado a unos pocos".

Así, ha comentado que en España hay, aproximadamente, seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cantidad "insuficiente", ha dicho, para la demanda creciente, máxime si se tiene en cuenta que "muchos de los malestares emocionales no tienen por qué derivar en problemas de salud mental si se abordan a tiempo".

"De ahí la insistencia de Unicef en el papel de la prevención, la importancia de tener información adecuada y conocer cuáles son los recursos y medidas que pueden ayudar a solventar esos problemas", ha razonado.

Por todo ello, este es un foro, ha apuntado la presidenta de Unicef España, que pretende "incrementar el conocimiento, afianzar el compromiso y generar alianzas entre diversos actores con responsabilidad, competencia e influencia". "Unicef solo no puede abordar esa labor compleja y larga", ha apostillado.

Finalmente, Espinosa ha expresado su agradecimiento a las Cortes regionales y a su presidente porque desde que conoció la propuesta apostó "de una manera clara y firme" por abrir el debate a otros expertos como profesionales del ámbito sanitario, educativo o del tercer sector y darles voz en un problema "tan complejo".

UN "DIAGNÓSTICO COMPARTIDO"

De su lado, el presidente de las Cortes, anfitrión del evento, ha aseverado que la organización de este foro es fruto de un "diagnóstico compartido", que dice que este es "un gran desafío" que se debe abordar "desde todos los enfoques posibles" como la sanidad, la educación, las políticas de bienestar social y familia o desde el mundo económico, y que es un asunto que afecta a todo Occidente.

Bellido ha incidido en que es "imprescindible" introducir este asunto en la opinión pública e intentar implicar a todos los actores en una materia que debe ser liderada "con propuestas, con plan de acción y con financiación" para que desde todos los gobiernos se impliquen "en lo más importante, que es la salud de nuestros niños y niñas".

Por eso ha apostado por contribuir desde foros como este a que se abra el debate para conseguir una sociedad con personas "libres, iguales y sobre todo felices". "Si conseguimos que nuestros niños y niñas y adolescentes sean felices, seremos capaces de construir un mundo más justo, más solidario", ha asegurado.

"Por eso tenemos que trabajar, por intentar contribuir a una sociedad donde haya más personas y, particularmente, más niños y niñas felices. Y, lamentablemente, a veces uno tiene la sensación de que la política no está sirviendo para eso", ha reprochado para concluir.