Junta publica la convocatoria para la adhesión de entidades locales a la Red de Artes Escénicas y Musicales. - JCCM

TOLEDO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este martes la convocatoria para la adhesión de entidades locales a la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha para las temporadas 'Primavera 2027', 'Otoño 2027' y 'Circuito 2027'.

Según informa el Gobierno regional, en el caso de la temporada 'Primavera 2027' esta programación va del 7 de enero de 2027 al 30 de junio de 2027 y en el caso de 'Otoño 2027' irá desde el 1 de julio de 2027 al 6 de enero de 2028.

El plazo de solicitudes de ambas comienza el 10 de junio y finaliza el 23 de ese mismo mes. Además, hay que recordar que el año pasado fueron un total de 98 ayuntamientos los que se sumaron a las mismas.

En el caso de la temporada 'Circuito 2027' se desarrollará del 7 de enero de 2027 al 6 de enero de 2028 con el mismo periodo de solicitud que las anteriores. El año pasado llegó a un total de 137 ayuntamientos.