Junta refuerzan la seguridad y la ordenación de La Playeta de Cañamares para compatibilizar disfrute y conservación

Playa de Cañamares. - JCCM

CUENCA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Delegación de Desarrollo Sostenible en Cuenca, junto al Ayuntamiento de Cañamares y la Diputación provincial de Cuenca, han puesto en marcha distintas actuaciones para mejorar el uso público en el entorno de La Playeta y el río Escabas, uno de los espacios naturales más frecuentados de la Serranía de Cuenca durante los meses de verano.

El objetivo es dar respuesta al aumento de visitantes y hacerlo garantizando tanto la seguridad de las personas como la conservación de un enclave de alto valor ambiental incluido en la Red Natura 2000, según ha informado la propia Junta por nota de prensa.

Por parte del Gobierno regional, se ha llevado a cabo una inversión de más de 35.000 euros para mejorar las infraestructuras de uso público de la zona con actuaciones centradas en la ordenación de los aparcamientos, la instalación de nueva señalización y cartelería informativa, la limitación de accesos a zonas no autorizadas y la creación de espacios para vehículos de emergencia.

También se ha actuado para reforzar la seguridad vial y peatonal y para proteger las áreas más sensibles del entorno, con el fin de reducir riesgos en una zona vulnerable ante los incendios forestales durante la época estival.

A estas medidas se suma la regulación aprobada por el Ayuntamiento de Cañamares para ordenar el estacionamiento en La Playeta, La Dehesa y El Barco durante los meses de julio y agosto.

Se trata de una nueva ordenanza fiscal que mejorará la rotación de vehículos, evitará aglomeraciones y facilitará una mejor gestión del espacio en los días de mayor afluencia y que recoge también la puesta en marcha de una nueva web (parking.canamares.com) para poder realizar la reserva de plazas en la que habrá condiciones específicas para los vecinos y exenciones para vehículos de emergencia y servicios públicos.

Desde las administraciones implicadas se recuerda además la importancia de respetar las normas de seguridad y protección ambiental en este entorno natural.

Queda prohibido el uso de barbacoas, hornillos, camping gas o cualquier otro elemento que pueda provocar fuego, así como la instalación de tiendas de campaña, pérgolas o estructuras de estancia prolongada.

La vigilancia, que seguirá siendo competencia de la Junta, se reforzará durante el verano para prevenir conductas de riesgo y evitar la presión sobre otras zonas del río especialmente sensibles.

Las administraciones insisten en que estas medidas no buscan limitar el disfrute de La Playeta, sino garantizar que pueda seguir siendo un espacio seguro, ordenado y compatible con la conservación del medio natural.

Por ello, hacen un llamamiento a la responsabilidad y al civismo de vecinos y visitantes para cuidar este paraje, respetar las indicaciones y contribuir entre todos a preservar uno de los enclaves más emblemáticos del verano en la Serranía conquense.