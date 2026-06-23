Junta reinvindica el "segundo mayor crecimiento exportador en todo el país" tras los datos de exportaciones del ICEX

Archivo - La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco. - A.PEREZ HERRERA - Archivo

TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha reivindicado este martes que la reigón ha registrado el segundo mayor crecimiento exportador de todo el país en el primer cuatrimestre del año y alcanza por primera vez los 3.900 millones de euros exportados entre enero y abril, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior.

La consejera ha subrayado que los datos elevan las ventas exteriores en el cuarto mes del año en la región a los 961,6 millones de euros, un 8,6% más que en abril del año pasado, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Las exportaciones de las empresas de la región continúan mostrando su fortaleza y dinamismo pese a la complejidad del mercado exterior y volvieron a crecer en términos interanuales en el mes de abril, situando a "Castilla-La Mancha como la quinta comunidad autónoma con mayor crecimiento en este mes, 2,8 puntos más que la media nacional", ha señalado la consejera, que ha destacado el buen comportamiento de sectores como los bienes de equipo, que crecen un 23,5% en el mes de abril con respecto al año anterior, y las manufacturas de consumo, con un crecimiento del 18,5% en términos interanuales.

En el ámbito provincial, las ventas exteriores sólo descienden en términos interanuales en la provincia de Cuenca, con 51,8 millones de euros, un 25,6% menos que el mismo mes del año anterior; y mantienen un comportamiento positivo en el resto de provincias, con estabilidad en Albacete, con 122,3 millones de euros; y crecimientos destacados en Toledo, con 256,6 millones de euros y un aumento interanual del 8,1%; Ciudad Real, con 235 millones de euros y un 8,5% más; y Guadalajara, que alcanza los 295,9 millones de euros y un crecimiento interanual del 23,4%.

"Este buen comportamiento en las exportaciones del mes de abril supone consolidar el récord exportador en los primeros cuatro meses de este año, donde hemos alcanzado por primera vez los 3.900 millones de euros en ventas exteriores en la región y somos, además, la segunda comunidad autónoma de todo el país con un mayor crecimiento, superando en cinco puntos la media nacional", ha valorado Patricia Franco al respecto del aumento interanual en las exportaciones de la región, que crecen un 7% en el primer cuatrimestre del año frente al 2% que recoge el crecimiento para el conjunto del país.

En el acumulado anual, esos más de 3.900 millones de euros se reparten en 480,3 millones de euros en la provincia de Albacete, un 11,2% menos que en el mismo periodo del año anterior; 835,2 millones de euros en la provincia de Ciudad Real, creciendo un 6,1%; 220,1 millones de euros en Cuenca, un 28,3% menos; 1.127,8 millones de euros en Guadalajara, un 16,3% más que en el mismo periodo del año anterior; y 1.237,6 millones de euros exportados desde la provincia de Toledo, un 19% más que entre enero y abril del año pasado, el cuarto mayor crecimiento provincial.

Por sectores, entre enero y abril la mayor partida exportadora de la región es la de alimentación y bebidas, con 1.184,8 millones de euros, pese a un descenso interanual del 7,4%; seguido de bienes de equipo, con 954,8 millones de euros y una subida del 14,2%; y manufacturas de consumo, que crecen un 9% en el primer cuatrimestre del año y rozan los 480 millones de euros.