Junta reivindica el avance de los proyectos de Memoria Democrática desde la exhumación de Mesegar de Tajo

TOLEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario, ha remarcado, en una visita a la fosa de Mesegar de Tajo, los avances que se están desarrollando en la región en materia de exhumaciones para la recuperación de la Memoria Democrática y el carácter colaborativo entre administraciones, asociaciones y entidades con el que se están ejecutando estos proyectos. "Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha defendemos que las políticas de Memoria Democrática se deben abordar desde el consenso, la colaboración y la rigurosidad", ha expresado.

Esta exhumación es proyecto encuadrado dentro del Plan Cuatrienal de Fosas del Estado, financiado por la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según ha trasladado la Junta por nota de prensa. "Una vez más, agradecemos al Gobierno de España su implicación en las políticas de memoria democrática con presupuesto para el desarrollo de proyectos como este", ha resaltado Vicario.

El objetivo de este proyecto es la localización, exhumación y dignificación de los cuerpos de dos desaparecidos forzados que fueron asesinados por una centuria de falangistas de las Palmas el 16 de octubre de 1936. En estos momentos, ha terminado con la localización de ambos en un depósito secundario, donde fueron arrojados sus restos al ser destruido el enterramiento original durante la cimentación de una obra civil particular realizada en los años ochenta. Se trata de los restos de Agustín Felipe Labrado Bolonio y de Timoteo Higuera Ocaña.

"En este proyecto, llevado a cabo por la Asociación Manuel Azaña, han participado de forma activa los familiares directos de Agustín Felipe Labrado Bolonio, su nieta Rosa, quien con sus hermanos solicitó la exhumación de la fosa a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y el Ayuntamiento de Mesegar, facilitando las actuaciones para llevar a cabo la exhumación, con su alcalde al frente José Luís Arrogante Collado y la concejala Sandra Gil Morales, siempre dispuestos a colaborar", ha explicado Javier Vicario, quien ha agradecido la implicación y el esfuerzo de todas las partes implicadas.

En este sentido, ha concluido que "todo proyecto de memoria en esta región es de carácter colaborativo, recoge y suma esfuerzos individuales y colectivos, aúna esfuerzos de particulares de familiares de las víctimas de la represión, de asociaciones memorialistas como la Asociación Manuel Azaña, y de los distintos niveles de la administración del estado, local, regional y estatal".

Finalmente, ha señalado que "ha sido un gran día dedicado a la reparación de la memoria de dos víctimas de la represión franquistas, olvidadas y tiradas en una cuneta, cuyos cuerpos podremos entregar dentro de poco a sus familias una vez realizadas las pruebas de ADN, para su descanso y dignificación".