Junta reparte 124.000 euros entre ocho entidades para combatir la explotación sexual y la mutilación genital femenina

Archivo - Convocadas las ayudas para prevenir la trata y la explotación sexual en C-LM. - GOBIERNO ANDALUZ - Archivo

TOLEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, ha publicado este miércoles la resolución de dos convocatorias de subvenciones dirigidas a financiar proyectos de entidades sin ánimo de lucro con los objetivos de prevenir y combatir la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina, con programas de atención y acompañamiento a las víctimas.

Así, el Gobierno regional destina en conjunto 124.347 euros a 12 proyectos de entidades sin ánimo de lucro que trabajan en Castilla-La Mancha, ocho de ellos centrados en la trata con fines de explotación sexual y cuatro en la mutilación genital femenina, con lo que la región eleva ya a 1.348.024 euros el presupuesto destinado a ambas líneas de ayudas desde su puesta en marcha.

Según informa el Ejecutivo regional, las ayudas contra la trata con fines de explotación sexual cuenta con una cuantía total de 84.000 euros. Serán beneficiadas ocho entidades con proyectos centrados en la sensibilización sobre nuevas formas de captación en entornos digitales, la formación de profesionales de recursos públicos y privados, el papel de la demanda en la prostitución y la atención directa a mujeres en contextos de prostitución o víctimas de trata.

En lo relativo a las ayudas para prevenir la mutilación genital femenina (MGF), la cuantía total asciende a 40.347 euros y se han adjudicado a cuatro entidades que desarrollan proyectos de sensibilización, prevención y atención a víctimas de MGF desde un enfoque intercultural y de derechos humanos.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha destacado que estas ayudas "reconocen el trabajo de las entidades que están en el terreno, acompañando a las víctimas y previniendo estas formas extremas de violencia contra las mujeres y las niñas", y ha insistido en la necesidad de seguir reforzando, año tras año, el compromiso de la región con la lucha contra la trata y la mutilación genital femenina.