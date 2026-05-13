Junta replica a UGT que ajusta el profesorado de escuelas de idiomas en función de la reducción de nuevas matrículas

La portavoz del Gobierno de C-LM, Esther Padilla. - JCCM

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha indicado que la asignación del profesorado en las escuelas de idiomas de la región se realiza en función de "la reducción de nuevas matrículas constatada en algunos centros".

De este modo ha reaccionado Padilla, tras ser preguntada por los medios por las críticas de UGT, que ha alertado de que el "deterioro" en estos centros educativos viene "provocado por las políticas impuestas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, políticas que han derivado en un recorte generalizado de profesorado y alumnado y que han colocado a estos centros en una situación crítica".

"Hay que ajustar las plantillas de profesorado", ha defendido Padilla, que ha descartado por contra que la merma de alumnos sea consecuencia de una reducción del profesorado.